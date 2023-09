Teléfono. Llaves. Cartera... ¿Cerebro?

Por: Jancee Dunn

Hace poco estaba en el supermercado cuando una mujer se me acercó corriendo. “¡Jancee!”, dijo. “¿Cómo estás?”.

Sonreí. Me parecía conocida, pero ¿cómo se llamaba? Mientras conversaba, recité en silencio el alfabeto con la esperanza de que me refrescara la memoria. Por favor, que no se llame Zoe, pensé; ya no puedo seguir fingiendo.

Es normal preguntarse si nuestra memoria empeora con la edad, y no es una preocupación irracional: unos 5,8 millones de estadounidenses padecen demencia, que se caracteriza por una pérdida significativa de las funciones cognitivas y el mayor factor de riesgo de la demencia es el envejecimiento.

No obstante, algunas fallas de la memoria relacionadas con la edad no son motivo de preocupación. Conversé con cuatro expertos sobre cómo cambia la memoria, cómo podemos recordar un poco más y cuándo hablar de los olvidos con un médico.