Tengo mi primer novio a los 48 años

”Hola Dani, me da gusto saludarte, escribo para pedirte un consejo. Soy una mujer de 48 años, siempre fui muy tranquila, en mi casa me educaron para no salir tanto de fiesta y la verdad no me gusta tanto ese ambiente. Nunca tuve novio de más joven, hubo algunos intentos, pero la verdad es que ninguno llegó a buen puerto. Hace unos meses por fin comencé una relación, es un hombre que estuve tratando durante mucho tiempo y hace poco decidimos dar ese paso. Me da pena, pero quiero pedirte consejos para las artes amatorias, lo hemos intentado, pero la verdad es que no pude por el dolor. Me da miedo ya no poder hacerlo. Cabe decir que él ha sido muy paciente y me da mi espacio, pero la verdad es que sí quisiera poder pasar a esa etapa de la relación. Muchas gracias por tu respuesta, por anticipado”.

Querida lectora,

Aprecio que compartas tus preocupaciones y tu deseo de mejorar tu vida íntima en esta relación. Es comprensible que puedas sentirte ansiosa o insegura en esta etapa, especialmente si es tu primera experiencia en una relación romántica. Permíteme ofrecerte algunos consejos para abordar las artes amatorias y superar el dolor.

Comunicación Abierta: La comunicación es clave en cualquier relación, especialmente en asuntos íntimos. Habla abierta y honestamente con tu pareja sobre tus sentimientos y preocupaciones. Explicarle tus inquietudes y miedos le permitirá entender tus necesidades y ser más comprensivo.

Toma de Decisiones Conjunta: Juntos, pueden decidir cuándo y cómo avanzar en su relación íntima. No te sientas presionada para avanzar más rápido de lo que te sientas cómoda. La intimidad debería ser una experiencia mutuamente satisfactoria.

Exploración Paso a Paso: Si sientes dolor o malestar durante las relaciones íntimas, es importante recordar que no estás sola en esto. Muchas personas enfrentan desafíos similares. Puedes explorar la intimidad paso a paso, comenzando con la estimulación y el contacto suave antes de avanzar hacia la penetración. Tomarse el tiempo necesario para familiarizarse con las sensaciones y las necesidades de tu cuerpo puede ser útil.

Lubricantes y Relajación: El uso de lubricantes adecuados puede hacer que la experiencia sea más cómoda. También es importante estar relajada y libre de estrés antes de intentar la intimidad. Pueden considerar prácticas de relajación, como la meditación o el baño caliente, para reducir la ansiedad.

Exploración Personal: Conocer tu propio cuerpo y tus preferencias es esencial para tener una experiencia íntima satisfactoria. Puedes explorar tu cuerpo a solas para comprender mejor tus zonas erógenas y lo que te resulta placentero.

Consultar a un Profesional: Si el dolor persiste o sientes que es un obstáculo en tu relación, considera hablar con un ginecólogo o un terapeuta sexual. Estos profesionales pueden ofrecer orientación y soluciones para abordar el dolor y mejorar la experiencia íntima.

Tiempo y Paciencia: Finalmente, es importante recordar que cada persona progresa a su propio ritmo en su vida íntima. La paciencia y la comprensión mutua son fundamentales. Tu pareja ha demostrado ser paciente, lo cual es un buen indicio de su respeto y cariño por ti.

Besitos de mi cuchicú, y espero que estos consejos te ayuden a abordar tus preocupaciones y avanzar en tu relación de manera más cómoda y satisfactoria. Si tienes más preguntas o inquietudes, no dudes en compartirlas. Estoy aquí para escuchar y aprender contigo. ¡Mucho ánimo!