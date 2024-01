¿Teñirse el cabello es malo para la salud?

Este vínculo entre el tinte permanente para el cabello y el riesgo de cáncer de mama en mujeres negras también se ha demostrado en otros estudios. Aunque no está claro qué puede estar impulsando estas diferencias raciales y étnicas, dijo la Dra. Nada Elbuluk, profesora asociada de dermatología en la Facultad de Medicina Keck de la USC.

Sin embargo, el cáncer de mama parece estar asociado con el tinte permanente para el cabello , dijo el Dr. White. En un estudio de 2019 en el que participaron más de 46 000 mujeres, la Dra. White y sus colegas descubrieron que aquellas que usaban tinte para el cabello permanente con frecuencia (cada cinco a ocho semanas) tenían un riesgo un 9 por ciento mayor de cáncer de mama que aquellas que no usaban tinte para el cabello. .

Pero otros estudios no han encontrado este mayor riesgo , lo que podría deberse a que los fabricantes comenzaron a producir formulaciones menos tóxicas después de la década de 1970.

COLOREA TU CABELLO CON MENOS FRECUENCIA . Aunque no es definitivo que cuanto más te tiñas el cabello, mayor será tu riesgo de cáncer de mama, “un buen principio de precaución es reducir la frecuencia de uso” , dijo la Dra. White.

Dado que ningún estudio ha demostrado que el tinte para el cabello en sí cause cáncer, dijo el Dr. Elbuluk, depende de usted decidir si desea continuar con su rutina de coloración, dado cualquier otro factor de riesgo potencial que pueda tener.

A diferencia de los productos farmacéuticos , dijo el Dr. White, los productos para el cabello no están estrictamente regulados . Los fabricantes no necesitan demostrar que sus productos son seguros antes de su venta y, debido a que sus formulaciones suelen ser patentadas, puede resultar difícil saber qué contienen.

EVITE EL TINTE PERMANENTE PARA EL CABELLO DURANTE EL EMBARAZO. No es seguro que los químicos cancerígenos en el tinte para el cabello puedan aumentar el riesgo de cáncer en un feto en desarrollo a largo plazo, pero hay evidencia de que los químicos pueden aumentar las posibilidades de problemas de desarrollo. Por eso, lo mejor para las mujeres embarazadas es evitar el uso de tintes para el cabello “al menos durante el primer trimestre”, dijo el Dr. Goldberg.

SIGA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES PARA COLOREAR. Al teñirte en casa, usa guantes protectores, aplica el tinte en una habitación bien ventilada, no lo dejes en tu cabeza por más tiempo del que indican las instrucciones y enjuaga bien tu cuero cabelludo cuando termines. Esto debería ayudar a minimizar la absorción de productos químicos y reducir el riesgo de irritación de la piel.

PRUEBA TINTES CON INGREDIENTES MÁS SUAVES. A diferencia de los tintes permanentes para el cabello, los tintes semipermanentes y temporales contienen productos químicos que son menos agresivos y no penetran en el tallo del cabello. Más seguro aún: pruebe con un tinte de origen vegetal, como la henna, recomendó el Dr. Goldberg. Aunque estos tintes no tienen el poder de permanencia de los tintes permanentes, no parecen estar relacionados con el cáncer y son menos propensos que los tintes químicos a irritar la piel.