¿Todos los plásticos son reciclables? La realidad está muy alejado de esto

Dell también encabezó un comité asesor que impulsó una ley histórica de etiquetado verídico en California. Con vigencia a partir del otoño de 2025, esa ley prohibirá a las empresas colocar símbolos de reciclaje en los productos que no se reciclan mucho en el estado. Los envases de yogur podrían estar entre ellos, al igual que las bolsas de alimento para bebé, los recipientes de comida para llevar, así como las tapas de los vasos para café.

Desde 2018, cuando renunció a su trabajo como ingeniera química, Dell ha dirigido desde su casa en las colinas del condado de Orange, California, una organización de una sola mujer sin fines de lucro llamada Last Beach Cleanup. Su obsesiva labor para acabar con lo que llama “el mito del reciclaje” ha dado origen a un acuerdo legal que obliga a Coca-Cola, Clorox y otras empresas a modificar algunas de sus etiquetas de reciclaje.

Jan Dell es una coleccionista, pero no de arte ni de muñecos de acción, sino de lo que ella llama “recipientes de plástico malo” . Es una conocedora y quiere tener un ejemplar de todo: sus muestras incluyen tapas de latas de avena, vasos de locales de comida rápida, limpiadores envueltos en etiquetas termoencogibles y muchos, pero muchos sobres de Amazon . Cada una de estas muestras tiene los conocidos símbolos de reciclaje representados con un triángulo de flechas; Dell no cree que ninguna de estas cosas sea reciclada jamás.

En muchos lugares del país, solo es seguro reciclar las botellas y los envases de plástico etiquetados con los números 1 o 2 (como los que se usan para el refresco, la leche y el detergente). Gran parte del resto termina en los basureros o contaminando las aguas y las playas de todo el mundo. Naciones Unidas calcula que los seres humanos producen 400 millones de toneladas de desechos plásticos al año.

Aunque el etiquetado preciso podría parecer una respuesta insignificante a esta ofensiva, Dell sostiene que es una de las maneras más eficaces de reducir el desperdicio. Más de una tercera parte del plástico del mundo se usa para los empaques. Y muchos de los principales fabricantes de bienes de consumo han prometido que sus empaques serán un 100 por ciento reciclables, reutilizables o biodegradables para 2025. Dell tiene la esperanza de que, si las empresas tienen que reconocer que no están cumpliendo con esos requisitos, cambiarán a materiales más sustentables. “Cuando admitan plenamente que lo que venden es basura de plástico, esto las motivará a implementar cambios”, comentó.

Muchos fabricantes que no quieren renunciar a este material barato, duradero y versátil, lo ven de manera diferente. Ellos alegan que el enfoque no debería estar en lo que en la actualidad no se recicla, sino en lo que podría reciclarse, si se destinara el dinero suficiente a educar a los consumidores y a ampliar la infraestructura.

Así que la ley de etiquetado de California también está arrojando luz sobre una pregunta más importante: cuando se trata de empaques sustentables, ¿cómo se vería el avance?, ¿como inversión en hacer más plástico reciclable, o en crear alternativas al plástico?