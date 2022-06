“Scandal Room” permite al visitante dormir en donde se fraguó el Watergate

Fue en este cuarto en donde Alfred Baldwin , un exagente del FBI que está relacionado con el espionaje , se distrajo la noche del 17 de junio de 1972 viendo la televisión por lo que no logró avisar a sus compañeros de que había llegado una patrulla . Un error que acabaría tumbando la presidencia del republicano.

“Dos oficiales de policía acudieron llamados por alguien que vio una actividad sospechosa a altas horas de la noche. Esas personas fueron detenidas allí y otra aquí, en el hotel”, comentó el director.

50 años después, todos los objetos tales como una máquina de escribir, una vieja caja fuerte y un sofá de cuero rojo, dan al turista una mirada del cuarto en esa época.

TE PUEDE INTERESAR: Forces of Nature, restaurante de lava que te invita a una experiencia gastronómica única en el mundo

Así mismo, también hay una decena de portadas de prensa para la historia como el famoso “Nixon Resigns” (“Nixon dimite”) del The Washington Post, y otras del The New York Times, Los Angeles Times, Life y Newsweek.

En este sentido, el trabajo llevado a cabo por la prensa fue trascendental para que el allanamiento, que al principio se consideró un caso de robo, y que terminara en un juicio político contra Nixon y precipitada caída.

Fue la investigación que realizaron los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein, del Post la que reveló los intentos de la Casa Blanca para encubrir el escándalo gracias a la declaración de una fuente a la que decidieron apodar “garganta profunda” y cuya identidad, la del agente retirado del FBI Mark Felt, se revelaría décadas después.