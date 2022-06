Paseo Rotterdam Rooftop Walk, una magnífica oportunidad para conocer a la histórica ciudad y su arquitectura

“ El proyecto actual está diseñado de una manera enfocada definitivamente en que sea una atracción temporal”, explica a EFE, Tessa Buiting asistente de relaciones públicas de MVRDV.“Por ejemplo, la estructura está construida con andamios, por lo que los materiales utilizados no son lo suficientemente duraderos ”, apunta.

“ No solo debemos ocupar nuestros techos y hacerlos más ecológicos, sino también conectarlos para que podamos ofrecer a los habitantes de Róterdam un nuevo parque en la azotea. Para esto, la alfombra naranja y el puente sobre la calle de Coolsingel son un buen ejemplo de prueba inicial ” de este concepto, según el arquitecto Winy Maas, socio fundador de MVRDV .

“ Sin embargo, teóricamente y con algunos rediseños, no vemos ninguna razón por la que en el futuro no sería posible convertirlo en una atracción permanente ” en esta ciudad, señala.

DESTACADOS:

+ El Rotterdam Rooftop Walk, RRW (Paseo por las Azoteas de Róterdam) fue lanzado como una prueba inicial y una experiencia temporal, pero con una serie de adaptaciones de diseño podría convertirse en una futura atracción permanente de la histórica ciudad neerlandesa, adelantan sus impulsores a EFE.

+ A lo largo del recorrido a través de una serie de escaleras, terrazas, corredores aéreos y patios abiertos, los visitantes pueden divisar la ciudad, observar pequeños generadores eólicos y paneles solares, recorrer espacios de césped natural y vegetación, y asistir a demostraciones educativas de distintas tecnologías.

+ Aún no se ha inventado una palabra para describir este tipo de caminatas porque no existían. Con el tiempo quizá haya que encontrar algún neologismo equivalente a ‘callejear’, aunque en este caso no se trata de andar por las calles a ras del suelo sino de recorrer una cadena de azoteas en lo más alto de los edificios.

Por Ricardo Segura EFE/Reportajes.