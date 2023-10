Viernes 13: ¿Realmente es de mala suerte? Este es el origen de esta creencia

¿Cuántas veces no hemos escuchado con miedo que es viernes 13? Pero, sabes de dónde nació la creencia de que es un día de mala suerte, si tú no tienes la respuesta, no te preocupes que para eso estamos en Vanguardia para resolver todas las dudas que se nos puedan presentar.

Uno de los números que está envuelto en bastante misterio es el 13, pues tiene un impacto importante en la cultura popular, ya que está ligado a supersticiones y desgracias, aunque realmente no hay una razón del porqué este número es el misterioso y el de mala suerte, sí existen varios registros que le han dado a este día en particular un trasfondo tenebroso.