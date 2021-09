AbortoLegalYa: Celebridades que apoyan el aborto legal en México

“La maternidad será deseada o no será”, esa es una de las frases más populares entre los colectivos de mujeres que buscan que el aborto sea legal, seguro y gratuito en México, una lucha que inició en 2007 con la despenalización del aborto en la Ciudad de México. 14 años después, y a pesar del trabajo de activistas feministas, no se ha logrado despenalizarlo en otros estados. Sin embargo, este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo historia al declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, el cual daba de 1 a 3 años de prisión a quienes participaran en un aborto. Aunque este es solo el inicio para otorgarle a las mujeres el derecho de decidir sobre sus cuerpos, es el reflejo de una gran lucha.

Muchas han sido las marchas y las peticiones que se han hecho para exigir a las autoridades despenalizar el aborto en otros estados, a ellas se han unido las mujeres más influyentes y poderosas de México, desde cantantes hasta actrices han externado su apoyo al aborto legal, aunque por ello les han llovido críticas en las redes sociales y se han convertido en el blanco de la polémica. Estas son solo algunas de ella...

Regina Blandón

Quizás, ella es una de las celebridades más criticadas por su postura, constantemente sube a su Instagram mensajes a favor de la legalización de la interrupción del embarazo, sin consecuencias legales a las mujeres mexicanas. Y aunque muchos buscan pelear con ella, Blandón tiene claro su objetivo. “Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre”, escribió en alguna ocasión.