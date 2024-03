8M: En el penal de San Pedro todos los días son diferentes, ‘vivimos en una burbuja’ (video)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Dentro de la cárcel arrepentirse por haber tomado malas decisiones no ayuda, es algo que no debe ser, mejor dedicar el tiempo a probar su inocencia y tratar de ser liberada.

Vivir privada de la libertad es como vivir dentro de una burbuja, tenemos todo, no nos damos cuenta de cuánto cuesta el kilo de tomate, de las tortillas, comemos todos los días, no dormimos en el piso, no estamos mal, estamos pagando por algo que hicimos solamente, es una enseñanza.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro Penitenciario Femenil de San Pedro Coahuila estará de fiesta, habrá pláticas de concientización sobre el respeto a los derechos de igualdad y no discriminación de la mujer.

Se realizarán actividades enfocadas a informar sobre el papel de la mujer en la sociedad, combatir los estereotipos sociales y se harán ejercicios sobre los Derechos Civiles de cada mujer, con el objetivo de generar el respeto por el hecho de ser personas y no por el rol que desempeñan.

En ese tipo de conferencias las reclusas pueden aclarar dudas, algunas inquietudes que tienen en el momento, además de que se servirá una comida diferente, a otra hora, que puede ser un guiso y con otro tipo de sazón, ponen un postre, un pastel que de por sí ya es una distinción.

Todos los días escuchan música, pero en este día se va a poder bailar con la compañera y se puede platicar con otras mujeres privadas de la libertad que todo el día se la pasan trabajando.

Se realizan además pláticas de sensibilización sobre el Derecho de las Mujeres y los esfuerzos que realizan para seguir trabajando dentro del penal femenil.

ENSEÑA A LEER A LAS RECLUSAS

Leer y escribir en el encierro libera, por eso enseñar es una tarea más humana, donde los derechos se vuelven un privilegio, señala.

Siempre trato de motivar a mis compañeras, al decirles que no porque no sepan leer ni escribir no valen, al contrario, las invito a que aprendan, porque no es posible que no hayan podido terminar la primaria.