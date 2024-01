A un año de paro de producción de AHMSA, es incierta su situación: Manolo Jiménez

Ha pasado un año de que Altos Hornos de México, la empresa mayor generadora de empleos en la Región Centro de Coahuila paró su producción al enfrentar severos conflictos económicos y adeudos con el Gobierno Federal y hasta este día su futuro es incierto, declaró el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante su visita a Monclova, el mandatario reveló que desde que inició su transición de gobierno, dedicó tiempo a este tema hasta que se percató de que la información que surge de la empresa no es cierta, no sucede.

TE PUEDE INTERESAR: Relanza Manolo Jiménez Mejora Coahuila con inversión de 6 mil millones de pesos

“La verdad es que muy incierto el panorama, ha habido información que se ha dado a lo largo de este año que no ha sucedido ya no sabemos qué creer o que no, ha habido muchas versiones, oposiciones han dicho muchas cosas que dicen que se van a hacer y no sucede, ahora sí que eso no ayuda mucho a la certeza de los trabajadores y de nosotros que estamos buscando el dar una solución y al ser una empresa privada traen su dinámica propia”.

Destacó que Altos Hornos de México enfrenta un adeudo muy grande con dependencias del Gobierno Federal y éste no estaría dispuesto a condonar o ceder a ellas sobre todo cuando ha habido incumplimientos de parte de los directivos, en tanto la situación se vuelve más complicada.

“En lo que son peras y son manzanas, con el tema de la empresa, es importante dar otras alternativas”, expresó Jiménez Salinas.

Explicó que afortunadamente Monclova está en la “zona dorada industrial del país” al estar cerca de Saltillo, Monterrey y su zona metropolitana y además cerca de Texas, donde hay una gran demanda de mano de obra calificada, así como de profesionistas.

Dijo que Monclova trae otra dinámica empresarial y esa pudiera ser una solución a corto plazo para sus habitantes, quienes podrían tener acceso a otras empresas con buenos sueldos, buenas prestaciones.

“La bronca de que dicen si me salgo de AHMSA pido mis 15, 20 a 25 o 30 años que representan incluso hasta millones de pesos”.

Jiménez Salinas, expuso que dentro del Plan Emergente que anunció se realizaría en apoyo a los obreros de Altos Hornos de México se considera precisamente por el Gobierno del Estado, el hacer una gestión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que se les de la oportunidad de que puedan trabajar en otra empresa, respetando su antigüedad y su lugar en la acerera.

“Si logramos que les respeten su antigüedad, su seguridad social, si logramos que eso suceda y que mientras arreglan la bronca puedan trabajar en otro lado eso sería lo mejor”.

Además se les integraría a los programas de becas, programas alimentarios para apoyo a sus familias.

“Yo pienso que se tiene que diversificar la economía, se tienen que buscar otros horizontes y si se arregla lo de AHMSA que bien y si no pues tienes esa otra opción”.