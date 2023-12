Abogados de la Conferencia del Episcopado Mexicano capacitarán a sacerdotes de Coahuila en tema electoral

“La Iglesia tiene que respetar los procesos electorales, lo único que hacemos nosotros es promover la participación ciudadana; nosotros nos basamos en lo que el Derecho Canónico nos dice, no podemos involucrarnos ni en este País, ni en ningún otro, en ningún proceso, más que promover el voto”, informó en Saltillo el sacerdote José Ignacio Flores.

El coordinador de Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Saltillo, enfatizó que desde el púlpito los sacerdotes no están autorizados para hacer labores de proselitismo, ni estar a favor o en contra de ningún aspirante a puesto de elección popular o instituto político.

“No podemos estar a favor ni en contra de ningún candidato; ni a favor ni en contra de ningún partido”, dijo, al señalar que los clérigos recibirán capacitación por parte de abogados de la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre la manera en que pueden abordar los mensajes sin involucrarse en la política en tiempos electorales, de manera que pueda considerarse una infracción al Derecho Canónico o al Código Electoral.

“Vamos a empezar estas capacitaciones, tanto para el Clero, principalmente, que somos lo que por ley estamos impedidos, pero también el acompañamiento a los laicos que tienen algún cargo: alguien es ministro, es catequista. Cuando utiliza uno los espacios de poder para intereses, sean políticos ode cualquiera tema que sea, ahí estaríamos faltando”, dijo.

Un espacio de confianza que te da la gente por ser maestro, catequista, ministro, no lo deben aprovechar “para jalar agua para su molino”, de ahí la capacitación u orientación que se brindará a los sacerdotes para lo multipliquen en las parroquias a su cargo.

“Lo cierto es que la voz profética de la Iglesia tiene que seguir, en eso no podemos, así como estar contemplando y viendo pasivamente, pues no, tenemos que utilizar lenguaje acorde a estos tiempos, pero no callar la voz profética, no sería bueno, porque la gente espera que los iluminemos o defendamos”, agregó.

Cuestionó el hecho de que personajes políticos, como Samuel García y su esposa Mariana, que acudieron recientemente a la Basílica de Guadalupe, asistan a estos espacios religiosos solo para tomarse la foto.

“Eso se llama oportunismo y no lo debemos de permitir, así de sencillo. Llegando los tiempos electorales lo mejor es marcar cierta distancia porque si invitas a uno, tienes que invitar a todos, sobre todo en reunión”, manifestó.