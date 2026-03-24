Abre UAdeC convocatoria para congreso sobre salud, educación y medio ambiente
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Interesados podrán participar con ponencias, carteles o talleres; trabajos se alinearán a los ODS 3, 4 y 13
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) lanzó la convocatoria para participar en el Cuarto Congreso Nacional y Tercero Internacional de Salud, Educación y Medio Ambiente: ODS 2030, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de mayo de 2026 en modalidad híbrida.
Las actividades presenciales se realizarán en la Sala Audiovisual de Infoteca Arteaga, mientras que la participación en línea será a través de Microsoft Teams.
El congreso está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores y sociedad civil, con el objetivo de difundir aportaciones académicas en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en áreas como salud, educación y medio ambiente.|
¿CÓMO PARTICIPAR?
Las personas interesadas podrán integrarse mediante talleres precongreso, ponencias, cartel digital o como asistentes, en dos categorías: bachillerato, así como licenciatura, posgrado e investigadores.
Los trabajos deberán alinearse a los ejes ODS 3 (Salud), ODS 4 (Educación) y ODS 13 (Acción por el clima), y podrán abordar temas como derechos humanos, equidad de género, cultura de paz, inclusión e inteligencia artificial, en formatos de investigación, ensayo, intervención o revisión sistemática.
Para participar con ponencia o cartel digital, se deberá enviar un archivo PDF con carta de originalidad y documentos oficiales, además de completar el registro en los formularios habilitados.
FECHAS CLAVE
La fecha límite de registro es el 1 de abril de 2026. A partir del 13 de abril se notificará la aceptación o ajustes de los trabajos, mientras que el envío de correcciones deberá realizarse a más tardar el 20 de abril a las 23:59 horas, a los correos correspondientes:
• Salud: saludcongresoesma@uadec.edu.mx
• Educación: educacioncongresoesma@uadec.edu.mx
• Medio ambiente: macongresoesma@uadec.edu.mx
Las propuestas deberán ser inéditas y originales. Aquellas que cumplan con rigor científico podrán ser consideradas para su publicación en el libro “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, edición 2026.
ACTIVIDADES PREVIAS
El congreso es organizado por la Escuela de Bachilleres Preparatoria Número Uno, IDEA Saltillo, el Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” y la Facultad de Sistemas, en coordinación con áreas de investigación, extensión, sustentabilidad y vinculación de la UAdeC, así como con instituciones externas.
En conferencia de prensa, el subdirector de Investigación, David Castro Lugo, junto con las docentes Tamara Terrazas Medina, Diana Hernández Rivera, Beatriz Adriana Flores López y Zaida Morlett Villa, dieron a conocer los detalles.
Como parte de las actividades precongreso, se han realizado talleres con una participación aproximada de 200 asistentes, provenientes de distintas regiones del país y del extranjero.
Entre ellos destacan “Error 404: Resiliencia ante la frustración”, impartido por Irina del Carmen Chablé Herrera; “Gestión y Reducción del Riesgo en Instituciones Educativas”, por Lizette Llamas Escamilla; y “Pantalla Crítica y narrativa cinematográfica”, a cargo de Aida Hernández Chávez.
Para más información, se puede consultar la página de Facebook “Congreso ODS 2030 UAdeC” o escribir al correo congresoesma@uadec.edu.mx.