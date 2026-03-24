Abre UAdeC convocatoria para congreso sobre salud, educación y medio ambiente

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) lanzó la convocatoria para participar en el Cuarto Congreso Nacional y Tercero Internacional de Salud, Educación y Medio Ambiente: ODS 2030, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de mayo de 2026 en modalidad híbrida.

Las actividades presenciales se realizarán en la Sala Audiovisual de Infoteca Arteaga, mientras que la participación en línea será a través de Microsoft Teams.

El congreso está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores y sociedad civil, con el objetivo de difundir aportaciones académicas en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en áreas como salud, educación y medio ambiente.|

¿CÓMO PARTICIPAR?

Las personas interesadas podrán integrarse mediante talleres precongreso, ponencias, cartel digital o como asistentes, en dos categorías: bachillerato, así como licenciatura, posgrado e investigadores.

Los trabajos deberán alinearse a los ejes ODS 3 (Salud), ODS 4 (Educación) y ODS 13 (Acción por el clima), y podrán abordar temas como derechos humanos, equidad de género, cultura de paz, inclusión e inteligencia artificial, en formatos de investigación, ensayo, intervención o revisión sistemática.

Para participar con ponencia o cartel digital, se deberá enviar un archivo PDF con carta de originalidad y documentos oficiales, además de completar el registro en los formularios habilitados.

FECHAS CLAVE

La fecha límite de registro es el 1 de abril de 2026. A partir del 13 de abril se notificará la aceptación o ajustes de los trabajos, mientras que el envío de correcciones deberá realizarse a más tardar el 20 de abril a las 23:59 horas, a los correos correspondientes:

• Salud: saludcongresoesma@uadec.edu.mx

• Educación: educacioncongresoesma@uadec.edu.mx

• Medio ambiente: macongresoesma@uadec.edu.mx

Las propuestas deberán ser inéditas y originales. Aquellas que cumplan con rigor científico podrán ser consideradas para su publicación en el libro “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, edición 2026.