Conoce a los candidatos del Distrito 14 de Saltillo, Coahuila

VANGUARDIA realizó una revisión de la plataforma “Candidatas y candidatos. Conóceles” del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para presentar a sus lectores los perfiles de las candidaturas de la Región Sureste. Además de presentar información sobre la trayectoria académica, laboral y patrimonial de las candidaturas por el Distrito 14, se incluyen sus principales propuestas legislativas para este distrito con cabecera en Saltillo, el cual concentra colonias con necesidades muy distintas, desde sectores del norte como La Hibernia y La Aurora, hasta zonas del oriente como Vista Hermosa y Magisterio Sección 38.

PAN Candidata Argentina Cárdenas Lozano Suplente: Laura Estela Villarreal de Nigris 57 años ¿Cumplió con la plataforma “Conóceles”? Sí. Perfil académico Licenciatura. Última experiencia profesional Emprendedora. Declaración patrimonial La persona candidata no consintió publicar sus declaraciones. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? “Después de 40 años de militancia, me decidí a ocupar un cargo público porque me llegó el momento en la vida en el que puedo ejercer y contribuir a lo que siempre ha sido mi convicción: que una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos, se puede construir teniendo gente honesta, preparada y con vocación de servicio en todos los niveles de gobierno”. Propuesta 1 Fortalecimiento y modernización de estancias infantiles. Impulsará el mejoramiento integral de las familias mediante el fortalecimiento del sistema de estancias infantiles y guarderías. Buscará ampliar la cobertura para que más niños tengan acceso, mejorar la calidad del cuidado y garantizar espacios seguros, con personal capacitado y programas de desarrollo integral. Propuesta 2 Impulsará la Ley de Apoyo al Cuidador Familiar para que ninguna familia enfrente sola el cáncer u otras enfermedades graves. La iniciativa contempla respaldo laboral, esquemas flexibles, licencias, atención psicológica y acompañamiento emocional, además de apoyo en la gestión de medicamentos y trámites médicos. Propuesta 3 Promoverá una reforma para que el Ministerio Público, policías y agentes de investigación reciban capacitación obligatoria y permanente en perspectiva de género, derechos humanos y atención a víctimas, con el objetivo de garantizar un trato digno y sin revictimización para mujeres e infancias. Redes sociales Facebook: Argentina Cárdenas ---

PVEM Candidata Zulema Martínez Gámez Suplente: Alejandra Garibay De León 45 años ¿Cumplió con la plataforma “Conóceles”? Sí. Perfil académico Bachillerato. Última experiencia profesional Tanatología. Declaración patrimonial Sí. Ingresos mensuales por 25 mil pesos. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? “Muchos se preguntan por qué dar el salto a la política y la respuesta es simple: yo ya hago el trabajo en las calles, pero hoy quiero hacerlo con el respaldo de la ley. A través de años de activismo, he aprendido que quien es capaz de conmoverse ante el sufrimiento de un animal indefenso tiene la sensibilidad necesaria para entender el dolor de cualquier persona. Mi empatía no está dividida; es una sola fuerza que me impulsa a servir. No soy una política tradicional de escritorio, soy una gestora que camina las colonias y conoce las carencias de Saltillo de primera mano. Quiero ser diputada porque la compasión debe transformarse en presupuesto y en reglas claras que nos protejan a todos. Mi compromiso es llevar esa voz ciudadana al Congreso, demostrando que para legislar con el corazón y dar resultados, lo que se necesita es voluntad, honestidad y un profundo respeto por la vida en todas sus formas”. Propuesta 1 Reforma educativa enfocada en ética y bienestar animal. La iniciativa busca modificar y adicionar disposiciones de la Ley de Educación del Estado para integrar la materia “Cuidado y Respeto a los Seres Vivos” como obligatoria en primaria y secundaria. Propuesta 2 Reforma para fortalecer la justicia ambiental y animal mediante modificaciones al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía, con el objetivo de garantizar cero impunidad ante casos de crueldad animal y delitos ecológicos. Entre los pilares de la iniciativa se contempla la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Ambiente y el Bienestar Animal, con autonomía técnica y presupuesto propio. Propuesta 3 Creación del programa “Fondo Emprende Mujer Segura”, destinado a otorgar capital semilla y capacitación técnica a mujeres sobrevivientes de violencia. La meta planteada es entregar al menos 500 microcréditos productivos durante el primer año para fortalecer su autonomía financiera. Redes sociales Facebook: Zuly Martínez una voz por Saltillo ---

Movimiento Ciudadano (MC) Candidato Alfonso Danao de la Peña Suplente: Erick Rodrigo Valdez Rangel 33 años ¿Cumplió con la plataforma “Conóceles”? Sí. Perfil académico Maestría en Administración y Liderazgo. Última experiencia profesional Dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Declaración patrimonial La persona candidata no consintió publicar sus declaraciones. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? “Quiero ocupar un cargo público para poder servir a la sociedad y mejorar mi estado. A lo largo de los años que he ido recorriendo mi ciudad y mi estado he visto cómo hay tantas necesidades y que muchas veces quienes ocupan dichos cargos no dan las soluciones que la ciudadanía demanda”. Propuesta 1 Implementar tratamiento gratuito para niñas y niños con cáncer, como ya ocurre en estados como Jalisco y Nuevo León. También plantea reconstrucción mamaria gratuita, apoyo económico para personas con discapacidad, mayor presupuesto a hospitales para evitar desabasto de medicamentos y mejores salarios para doctores, residentes y pasantes. Además, propone crear un consejo ciudadano encargado de supervisar el sistema de salud y prevenir abusos en hospitales. Propuesta 2 Facilitar la apertura de negocios mediante permisos temporales mientras se concluyen los trámites correspondientes. Asimismo, propone que permisos y licencias de funcionamiento se entreguen en un máximo de 21 días para emprendedores, además de impulsar placas permanentes y eliminar el cobro de las láminas. Entre sus propuestas también contempla los presupuestos participativos, con el objetivo de que la ciudadanía decida en qué se invierten sus impuestos. Propuesta 3 Crear el Padrón Público de Agresores Sexuales para que la ciudadanía tenga acceso a información sobre personas sentenciadas por este tipo de delitos. La propuesta busca fortalecer la seguridad de las mujeres permitiendo consultar si alguna persona de su entorno cuenta con antecedentes relacionados con agresiones sexuales. Redes sociales Facebook: Poncho Danao --

Nuevas Ideas Candidata Ana Marcela Valdés Suplente: Adriana Pérez Cedillo 44 años ¿Cumplió con la plataforma “Conóceles”? Sí. Perfil académico Licenciatura en Derecho. Última experiencia profesional Gobierno del Estado. Declaración patrimonial Sí. Ingresos mensuales por 33 mil pesos. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? “Porque este no es solo un sueño: es una decisión basada en lo que sé hacer y en lo que ya he demostrado. Quiero ser tu diputada porque tengo la preparación, la disciplina y la claridad para asumir el cargo con resultados. No llego a improvisar: llego con ideas concretas, con capacidad para tomar decisiones y con la firmeza para defender lo que le conviene al Distrito 14. Soy mujer, sí, pero sobre todo soy una mujer que ha trabajado, que se ha preparado y que entiende cómo convertir los problemas en soluciones. Tengo la sensibilidad para escuchar, pero también el carácter para actuar. Sé construir acuerdos, sé gestionar y sé dar la cara cuando las cosas se ponen difíciles. Hoy la política necesita menos discursos vacíos y más talento puesto al servicio de la gente. Yo represento eso: capacidad, compromiso y resultados. No pido una oportunidad por quién soy, sino por lo que puedo hacer. Y estoy lista para demostrar que este cargo público no solo lo quiero: lo merezco y lo voy a ejercer con excelencia”. Propuesta 1 Impulsar acciones enfocadas en la salud mental mediante prevención comunitaria y atención accesible. La propuesta contempla talleres gratuitos de salud emocional en colonias, escuelas y centros de trabajo, así como la creación de redes de atención psicológica gratuita o de bajo costo con profesionales capacitados. También plantea capacitar a maestros, líderes vecinales y servidores públicos para detectar señales de alerta de manera temprana. Propuesta 2 Crear un Programa Estatal de Protección Temporal del Ingreso dirigido a personas trabajadoras que pierdan su empleo por causas ajenas a su voluntad, como despidos injustificados, cierres de empresas o recortes operativos. El programa otorgaría un apoyo equivalente a dos UMAS mensuales durante un máximo de cuatro meses, vinculado a procesos de capacitación técnica, búsqueda activa de empleo y recolocación laboral. Propuesta 3 Fortalecer desde el Congreso del Estado los programas de atención a mujeres víctimas de violencia, priorizando el acompañamiento terapéutico continuo y no solo la canalización inmediata. Además, propone crear espacios accesibles en las colonias del Distrito 14 donde las mujeres puedan recibir atención psicológica, jurídica y de trabajo social de manera gratuita y permanente. Redes sociales Facebook: Marce Valdés-Carbonell ---

México Avante Candidata Dulce Yeverino Flores Suplente: Frida Vanesa Valdez Castañeda 22 años ¿Cumplió con la plataforma “Conóceles”? Sí. Perfil académico Licenciatura en curso. Última experiencia profesional Practicante en comandancia municipal. Declaración patrimonial La persona candidata no consintió publicar sus declaraciones. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? “Desde muy joven he tenido interés en participar activamente en las causas sociales y en las necesidades reales de mi comunidad. Mi motivación para ocupar un cargo público nace del deseo de representar a las personas que muchas veces no son escuchadas, especialmente a las juventudes, mujeres, emprendedores y familias que enfrentan dificultades económicas y sociales día con día. Considero que la política debe ser una herramienta para generar soluciones y acercar oportunidades a quienes más lo necesitan”. Propuesta 1 Impulsar sanciones más severas contra usureros y financieras fraudulentas que alteren pagarés, cobren intereses excesivos o utilicen mecanismos ilegales para despojar del patrimonio a familias, comerciantes, adultos mayores y emprendedores. La propuesta busca fortalecer la protección legal de las víctimas de abusos financieros. Propuesta 2 Promover reformas para endurecer las penas relacionadas con delitos como fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos y otros ilícitos que afecten el patrimonio y la integridad de las familias. El objetivo es fortalecer la seguridad jurídica y brindar mayor protección a las víctimas. Propuesta 3 Impulsar políticas públicas enfocadas en la protección y reconocimiento pleno de los derechos de las personas LGBTQ+. Entre las acciones planteadas se encuentran el fortalecimiento de protocolos contra la discriminación en instituciones públicas y educativas, campañas permanentes de sensibilización y respeto a la diversidad, así como programas de orientación psicológica y acompañamiento jurídico para víctimas de violencia o discriminación por orientación sexual o identidad de género. Redes sociales Facebook: Dulce Yeverino Flores --

PRI-UDC Candidata María del Mar Arroyo Suplente: Socorro Guevara Garza 36 años ¿Cumplió con la plataforma “Conóceles”? Sí. Perfil académico Licenciatura. Última experiencia profesional Síndica de Mayoría en Saltillo. Declaración patrimonial Sí. Ingresos por 75 mil pesos. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? “Quiero ocupar un cargo público como diputada porque creo en el poder del servicio y en la responsabilidad de construir un mejor futuro para nuestra comunidad. Soy abogada, mamá, y durante ocho años he tenido el honor de servir a las y los saltillenses desde el Ayuntamiento, escuchando de cerca sus necesidades y trabajando para dar resultados. Formo parte de una nueva generación comprometida, que quiere que nuestra ciudad siga siendo el mejor lugar para vivir, crecer y formar una familia. Estoy convencida de que podemos seguir avanzando con orden, seguridad y mejores oportunidades para todas y todos. Hoy quiero dar el siguiente paso para representar tu voz en el Congreso, impulsar leyes que realmente respondan a las necesidades de la gente y seguir construyendo un Coahuila más fuerte. Porque servir no es solo un cargo, es un compromiso diario con nuestra comunidad”. Propuesta 1 Impulsar un sistema de transporte público más accesible, eficiente e incluyente mediante la creación de nuevas rutas alimentadoras que conecten colonias con alta demanda hacia las principales vías troncales de movilidad. La propuesta busca reducir tiempos de traslado, disminuir costos para las familias y mejorar la calidad de vida de la población. Propuesta 2 Promover iniciativas de ley, programas y obras sociales en los 38 municipios de Coahuila para fortalecer los servicios de salud popular y la atención integral a personas con discapacidad. El objetivo es garantizar mayor cobertura, acceso y calidad en los servicios. Propuesta 3 Impulsar acciones integrales para fortalecer la igualdad sustantiva y la protección de los derechos de las mujeres en Coahuila, con énfasis en la prevención y atención de la violencia de género. La propuesta contempla reforzar servicios como asesoría jurídica, atención psicológica y programas enfocados en la autonomía económica de las mujeres. Redes sociales Facebook: Marimar Arroyo Peart ---