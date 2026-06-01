Sheinbaum y el nacionalismo defensivo contra EU

Sheinbaum dedicó más de la segunda parte de su discurso a hablar sobre las amenazas que ve sobre México, subrayando que es lo que más le preocupa, y empleó 19 minutos –de una hora que duró el mensaje– en trazar la secuencia que tuvo como inicio la reiteración debatible de que hay una ofensiva mediática y una campaña millonaria en las redes sociales para cambiar la percepción sobre la realidad.

En la parte más importante de su discurso de este domingo, desde el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum no festejó dos años de haber ganado las elecciones que la llevaron al poder, sino que describió, por primera vez, la hoja de ruta de lo que insinuó es un intento de los sectores más radicales de Estados Unidos –la “ultraderecha”, los llamó– para montarse en México y posicionarse para las elecciones en el Congreso y el Senado en noviembre, e incluso señaló, con palabras de advertencia, para intervenir también en los comicios intermedios del próximo año, con el propósito de descarrilar el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de poder de la 4T.

Según Sheinbaum, el metabolismo de lo que consideró una estrategia apoyada por Estados Unidos se aceleró el 19 de abril, cuando se supo que dos elementos de la CIA, quienes en coordinación con agentes ministeriales de Chihuahua y a espaldas del Gobierno Federal destruyeron un megalaboratorio de fentanilo operado por Los Chapitos, murieron en un accidente, junto con dos comandantes mexicanos.

La siguiente estación, como parte de esa estrategia, dijo, fue el 29 de abril, cuando una “oficina” del Departamento de Justicia acusó, “sin presentar pruebas”, a tres funcionarios electos de Sinaloa: el gobernador, el alcalde de Culiacán y un senador, de haber llegado al poder con el apoyo y el dinero de Los Chapitos. Mucho se ha hablado ya en este y otros espacios sobre los tiempos procesales de las pruebas, pero el matiz que deslizó es la posibilidad-advertencia de que “otras oficinas” de Estados Unidos pudieran volverse “el principal elector de México”.

Sheinbaum comenzó el control de daños sobre lo que comenzará hoy, de acuerdo con lo programado en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, con la segunda comparecencia del general de División Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, acusado junto con el exgobernador Rubén Rocha Moya y otros ocho servidores públicos del estado.

El temor, la razón de la negación a extraditar a Rocha Moya y la molestia de la Presidenta con el exgobernador, con quien había acordado que él sería el responsable de que nadie se entregara a Estados Unidos, vino hacia el final de este importante segmento de su discurso, cuando planteó la posibilidad de que “jueces extranjeros (no quiso decir estadounidenses) vienen por unos, (y luego) vienen por otros”, determinando con sus acciones judiciales el control sobre el voto de los mexicanos en futuras elecciones.

Es la primera vez que la Presidenta verbaliza lo que ha dicho varias veces en las reuniones en Palacio Nacional: ceder ante Estados Unidos la extradición de Rocha Moya abre un alto riesgo de que declare lo que le pidan los fiscales contra miembros importantes de Morena. Sheinbaum no ha llegado a identificar a la persona más relevante que podría imputar, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra quien hay información de inteligencia en Washington sobre sus presuntos lazos con Los Chapitos a través del exgobernador.

El tono del discurso, enérgico, lo que disfraza lo defensivo, tajante, que apela a la militancia dura que responde a López Obrador, tiene como contexto relevante que se dio días después de que Washington enviara información de que Ovidio y Joaquín Guzmán, dos de Los Chapitos, y el exjefe del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, ya imputaron a Rocha Moya. Coincidió también con un mensaje del embajador estadounidense, Ron Johnson, quien llamó a los acusados servidores públicos sinaloenses “los primeros diez”.

De esta forma, el mensaje de la Presidenta fue una estrategia para anticipar un próximo golpe –que están esperando– o una filtración en la prensa estadounidense, que les preocupa por igual. Se abrió un espacio de maniobra política, utilizando información que les está proporcionando Washington para utilizarla como defensa contra el propio gobierno de Estados Unidos. De ahí la batería de preguntas con la que busca generar dudas entre quienes la escucharon: “¿Es realmente un interés legítimo, genuino, por ayudar a México?, ¿para combatir al crimen organizado?, ¿o sectores de la ultraderecha en Estados Unidos están usando a este país para posicionarse en sus elecciones este año o en las del próximo año en México?”.