Aparatoso choque por alcance contra Ruta 7 deja a madre e hijo lesionados en Saltillo

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    Aparatoso choque por alcance contra Ruta 7 deja a madre e hijo lesionados en Saltillo
    No había huella de frenadoAutoridades de Tránsito y del Ministerio Público de Asuntos Viales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades de los conductores involucrados. ULISES MARTÍNEZ

Bomberos tuvieron que intervenir para liberar a una mujer de 63 años que quedó atrapada dentro del automóvil tras el fuerte impacto contra la unidad del transporte público

Un automóvil Chevrolet Aveo quedó debajo de un camión del transporte público de la ruta 7 Penal durante la mañana de este lunes. El accidente dejó a una mujer y a su hijo con lesiones de consideración, en Saltillo.

De acuerdo con la versión del operador del transporte público, únicamente escuchó un estruendo y sintió el impacto. Según Vicente ¨N¨, él ya circulaba por su carril cuando ocurrió el percance, por lo que señaló que el conductor del Aveo no frenó por completo y terminó impactando la parte trasera de la unidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-omite-el-alto-y-provoca-choque-multiple-en-la-bellavista-conductor-es-detenido-EL21082503
$!Elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras especializadas para rescatar a una mujer de 63 años que quedó atrapada dentro del vehículo, mientras paramédicos permanecían atentos para brindarle atención médica inmediata.
Elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras especializadas para rescatar a una mujer de 63 años que quedó atrapada dentro del vehículo, mientras paramédicos permanecían atentos para brindarle atención médica inmediata. ULISES MARTÍNEZ

Tras el reporte de personas prensadas, elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar apoyo en las maniobras de rescate. Los vulcanos trabajaron para liberar a la mujer identificada como Francisca ¨N¨, de 63 años de edad, quien quedó atrapada dentro del automóvil que conducía su hijo, César ¨N¨, de 35 años.

Paramédicos de la Cruz Roja también arribaron al sitio para brindar atención a los lesionados y colaborar en el traslado de la mujer y su hijo a la Clínica 2 del IMSS, donde recibirían atención médica.

$!Madre e hijo resultaron con lesiones de consideración tras el choque registrado durante la mañana de este lunes. Ambos fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.
Madre e hijo resultaron con lesiones de consideración tras el choque registrado durante la mañana de este lunes. Ambos fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada. ULISES MARTÍNEZ

El conductor del automóvil indicó a las autoridades que circulaba por su carril al momento del accidente; sin embargo, el operador del transporte público sostuvo que también transitaba correctamente y que el vehículo particular se impactó por alcance.

La circulación en la zona se vio afectada mientras se realizaban las labores de rescate y el retiro de las unidades involucradas. Elementos de Tránsito permanecieron en el lugar tomando conocimiento de lo ocurrido y recabando información para el peritaje correspondiente.

$!La magnitud del accidente obligó a cerrar parcialmente la circulación en la zona mientras rescatistas, paramédicos y agentes de tránsito trabajaban en la atención de los lesionados y el retiro de las unidades involucradas.
La magnitud del accidente obligó a cerrar parcialmente la circulación en la zona mientras rescatistas, paramédicos y agentes de tránsito trabajaban en la atención de los lesionados y el retiro de las unidades involucradas. ULISES MARTÍNEZ

Será el Ministerio Público de Asuntos Viales quien determine las responsabilidades del accidente, luego de que el caso fuera consignado ante la autoridad competente para continuar con las investigaciones.

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