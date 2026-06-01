Aparatoso choque por alcance contra Ruta 7 deja a madre e hijo lesionados en Saltillo

Un automóvil Chevrolet Aveo quedó debajo de un camión del transporte público de la ruta 7 Penal durante la mañana de este lunes. El accidente dejó a una mujer y a su hijo con lesiones de consideración, en Saltillo. De acuerdo con la versión del operador del transporte público, únicamente escuchó un estruendo y sintió el impacto. Según Vicente ¨N¨, él ya circulaba por su carril cuando ocurrió el percance, por lo que señaló que el conductor del Aveo no frenó por completo y terminó impactando la parte trasera de la unidad.

Tras el reporte de personas prensadas, elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar apoyo en las maniobras de rescate. Los vulcanos trabajaron para liberar a la mujer identificada como Francisca ¨N¨, de 63 años de edad, quien quedó atrapada dentro del automóvil que conducía su hijo, César ¨N¨, de 35 años. Paramédicos de la Cruz Roja también arribaron al sitio para brindar atención a los lesionados y colaborar en el traslado de la mujer y su hijo a la Clínica 2 del IMSS, donde recibirían atención médica.

El conductor del automóvil indicó a las autoridades que circulaba por su carril al momento del accidente; sin embargo, el operador del transporte público sostuvo que también transitaba correctamente y que el vehículo particular se impactó por alcance. La circulación en la zona se vio afectada mientras se realizaban las labores de rescate y el retiro de las unidades involucradas. Elementos de Tránsito permanecieron en el lugar tomando conocimiento de lo ocurrido y recabando información para el peritaje correspondiente.

Será el Ministerio Público de Asuntos Viales quien determine las responsabilidades del accidente, luego de que el caso fuera consignado ante la autoridad competente para continuar con las investigaciones.