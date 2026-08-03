Abren convocatoria al Premio Municipal de la Juventud Arteaga 2026; buscan reconocer talento joven

ARTEAGA, COAH.- El Gobierno Municipal de Arteaga abrió la convocatoria para la tercera edición del Premio Municipal de la Juventud Arteaga 2026, un reconocimiento dirigido a jóvenes que, mediante su esfuerzo, talento y participación, generan aportaciones positivas al desarrollo de la comunidad. La iniciativa, promovida por la administración de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, en conjunto con la Coordinación de Juventud y las Comisiones Edilicias de Juventud y Educación, tiene como propósito identificar y destacar historias de éxito entre las nuevas generaciones del municipio.

El certamen contempla seis categorías en las que podrán participar jóvenes con trayectorias sobresalientes: Logro Académico; Logro Deportivo; Logro Cultural y Artístico; Emprendimiento e Innovación; Compromiso y Liderazgo Social; así como Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Las personas interesadas deberán demostrar sus méritos mediante documentos que respalden sus logros y trayectoria. Como requisito adicional, los participantes no deberán haber recibido anteriormente este mismo reconocimiento en la categoría correspondiente durante los últimos tres años. Los ganadores de cada categoría recibirán un reconocimiento oficial, una medalla conmemorativa y un incentivo económico como parte del estímulo a su desempeño y contribución social.

El proceso de inscripción estará disponible del 3 al 14 de agosto de 2026, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Las solicitudes deberán entregarse en la Presidencia Municipal de Arteaga, en el Departamento de Regidores, ubicado en General Cepeda S/N, Zona Centro. Entre los documentos solicitados se encuentra el formato oficial de registro, identificación oficial o CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, currículum vitae, una semblanza de trayectoria de hasta tres cuartillas y las evidencias que acrediten los logros obtenidos en la categoría seleccionada. Con esta convocatoria, el municipio busca impulsar la participación juvenil y reconocer a quienes representan un ejemplo de compromiso, creatividad y liderazgo dentro de Arteaga.

Temas

Juventud

Localizaciones

Arteaga Coahuila

