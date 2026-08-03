Tras protesta en Clínica 1 de Saltillo, IMSS informa evolución favorable de paciente y traslado a UMAE de Monterrey

Luego de que familiares y amigos de un joven de 25 años realizaron un bloqueo en las inmediaciones de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo para exigir atención y esclarecer lo que consideran una presunta negligencia médica, la institución respondió que ya se atiende la situación. La protesta ocurrió luego de que, según los familiares, el estado de salud de Juan Fernando Zepeda Espinoza se complicara tras ingresar al hospital por un diagnóstico de pancreatitis. Los manifestantes señalaron que una complicación surgida durante su estancia médica provocó afectaciones severas en una de sus extremidades.

Sabina Espinoza, madre del joven, explicó que su hijo presentó una infiltración en la mano durante su atención médica, situación que —afirmó— evolucionó hasta provocar cambios visibles en los dedos, con riesgo de daños mayores. PACIENTE RECIBIÓ ATENCIÓN INTEGRAL: IMSS Ante los señalamientos, el IMSS Coahuila informó que el paciente recibió atención integral desde su ingreso al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de Saltillo, mediante un equipo multidisciplinario.

La institución explicó que durante su evolución clínica presentó una complicación vascular en la extremidad superior derecha, misma que, aseguró, fue identificada y atendida mediante un procedimiento quirúrgico. El Seguro Social indicó que después de la intervención el paciente mostró una evolución favorable; sin embargo, debido a la complejidad de su padecimiento, continúa bajo vigilancia especializada. Como parte del seguimiento médico, el joven fue trasladado a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 34, en Monterrey, Nuevo León, donde continúa con su tratamiento.

El IMSS señaló que existe coordinación entre ambas unidades médicas para dar continuidad a la atención y mantener vigilancia sobre la evolución del paciente. Además, informó que directivos del hospital sostuvieron una reunión con los familiares para explicarles el estado de salud del joven, el plan médico establecido y atender sus inquietudes. La institución reiteró que mantendrá comunicación permanente con la familia y afirmó que su prioridad es garantizar una atención médica oportuna, segura y de calidad para el paciente.