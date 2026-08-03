Tras protesta en Clínica 1 de Saltillo, IMSS informa evolución favorable de paciente y traslado a UMAE de Monterrey

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    Tras protesta en Clínica 1 de Saltillo, IMSS informa evolución favorable de paciente y traslado a UMAE de Monterrey
    Familiares de Juan Fernando Zepeda bloquearon los accesos a la Clínica 1 del IMSS Saltillo para exigir respuestas por la atención médica recibida. CORTESÍA

Sabina Espinoza denunció que su hijo sufrió complicaciones en una de sus manos durante su hospitalización por pancreatitis

Luego de que familiares y amigos de un joven de 25 años realizaron un bloqueo en las inmediaciones de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo para exigir atención y esclarecer lo que consideran una presunta negligencia médica, la institución respondió que ya se atiende la situación.

La protesta ocurrió luego de que, según los familiares, el estado de salud de Juan Fernando Zepeda Espinoza se complicara tras ingresar al hospital por un diagnóstico de pancreatitis. Los manifestantes señalaron que una complicación surgida durante su estancia médica provocó afectaciones severas en una de sus extremidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/bloquean-vialidades-por-presunta-negligencia-medica-en-la-clinica-1-del-imss-de-saltillo-JN22583138

Sabina Espinoza, madre del joven, explicó que su hijo presentó una infiltración en la mano durante su atención médica, situación que —afirmó— evolucionó hasta provocar cambios visibles en los dedos, con riesgo de daños mayores.

PACIENTE RECIBIÓ ATENCIÓN INTEGRAL: IMSS

Ante los señalamientos, el IMSS Coahuila informó que el paciente recibió atención integral desde su ingreso al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de Saltillo, mediante un equipo multidisciplinario.

$!El IMSS informó que el paciente fue trasladado a una unidad de alta especialidad en Monterrey para continuar con su tratamiento.
El IMSS informó que el paciente fue trasladado a una unidad de alta especialidad en Monterrey para continuar con su tratamiento. CORTESÍA

La institución explicó que durante su evolución clínica presentó una complicación vascular en la extremidad superior derecha, misma que, aseguró, fue identificada y atendida mediante un procedimiento quirúrgico.

El Seguro Social indicó que después de la intervención el paciente mostró una evolución favorable; sin embargo, debido a la complejidad de su padecimiento, continúa bajo vigilancia especializada.

Como parte del seguimiento médico, el joven fue trasladado a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 34, en Monterrey, Nuevo León, donde continúa con su tratamiento.

$!Sabina Espinoza denunció que su hijo sufrió complicaciones en una de sus manos durante su hospitalización por pancreatitis.
Sabina Espinoza denunció que su hijo sufrió complicaciones en una de sus manos durante su hospitalización por pancreatitis. CORTESÍA

El IMSS señaló que existe coordinación entre ambas unidades médicas para dar continuidad a la atención y mantener vigilancia sobre la evolución del paciente.

Además, informó que directivos del hospital sostuvieron una reunión con los familiares para explicarles el estado de salud del joven, el plan médico establecido y atender sus inquietudes.

La institución reiteró que mantendrá comunicación permanente con la familia y afirmó que su prioridad es garantizar una atención médica oportuna, segura y de calidad para el paciente.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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