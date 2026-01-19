Acompañan a futuros padres adoptivos con taller informativo en Coahuila

Coahuila
/ 19 enero 2026
    Acompañan a futuros padres adoptivos con taller informativo en Coahuila
    El objetivo es explicar procesos, tiempos y costos de la adopción en Coahuila. FOTO: ESPECIAL

La organización CAFACO, Apoyo a Familias Adoptivas, organiza taller informativo de adopción

A una semana de la inauguración del Juzgado Especializado en Adopciones, una organización social de la región norte del estado anunció la realización de un taller informativo para dar a conocer los procesos de adopción y resolver dudas de las personas interesadas.

La asociación CAFACO, Apoyo a Padres Adoptivos, dio a conocer que este taller busca brindar información clara y ágil sobre los trámites, tiempos y costos que implica un proceso de adopción en Coahuila.

Cabe recordar que recientemente se implementaron cambios importantes en materia de integración familiar. El pasado 13 de enero, el magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayup, inauguró el Juzgado Especializado en Adopciones, una instancia creada para reducir los tiempos procesales y acercar los trámites a la ciudadanía.

Este juzgado, encabezado por la jueza Tania Esquivel Lumbrera, opera en modalidad en línea y tiene su sede en el distrito judicial de Saltillo. Su competencia abarca todos los procedimientos de adopción que se tramitan en el estado, así como los juicios de pérdida de patria potestad relacionados con menores en acogimiento residencial, priorizando siempre el interés superior de la niñez.

La asociación CAFACO, con sede en Piedras Negras, cuenta con una amplia trayectoria. Durante 2025 acompañó decenas de procesos de adopción de parejas, a quienes preparó mediante pláticas sobre los retos de la crianza y el proceso de integración familiar.

Además de la capacitación, la organización fomenta la creación de lazos de apoyo entre las familias adoptantes, quienes comparten sus experiencias con otras personas interesadas en adoptar.

De acuerdo con cifras del Poder Judicial, durante 2025 se iniciaron 156 procedimientos de adopción, de los cuales 52 fueron promovidos por particulares y 104 correspondieron a niñas y niños en acogimiento residencial. También se tramitaron 42 certificados de abandono y nueve juicios de pérdida de patria potestad, beneficiando en total a 90 niñas, niños y adolescentes.

Ante este panorama, el trabajo de organizaciones civiles como CAFACO cobra relevancia al complementar las acciones legales con capacitación y acompañamiento a las futuras familias adoptivas.

El próximo 30 de enero se llevará a cabo el taller informativo gratuito organizado por CAFACO Piedras Negras. En él se abordarán todas las etapas del proceso de adopción, se resolverán dudas y se hablará del acompañamiento necesario para quienes desean iniciar este camino.

El taller se ofrecerá en dos modalidades: presencial, recomendada para una mejor retroalimentación, y en línea a través de la plataforma Zoom, previo registro mediante mensaje en la página “Apoyo Familias Adoptivas”.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

