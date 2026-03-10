Diputado Alfredo Paredes pide a la SEP programas para facilitar conclusión de estudios profesionales

El diputado Alfredo Paredes hizo un llamado desde el Congreso del Estado a la Secretaría de Educación Pública federal y a sus homólogas estatales para que, en coordinación con universidades, impulsen programas que faciliten la conclusión de estudios profesionales.

El exhorto se sustenta en datos que indican que alrededor del 40 por ciento de los mexicanos mayores de 15 años no concluyen sus estudios de nivel medio superior o superior por diversos factores.

En la exposición de motivos, el legislador señaló que entre las principales causas se encuentran problemas económicos, falta de apoyo familiar y situaciones personales como embarazos tempranos, enfermedades o problemas de salud mental.

Aunado a ello, mencionó que el sistema educativo suele ser poco flexible para quienes trabajan o deben atender responsabilidades familiares, especialmente en el cuidado de personas enfermas o con discapacidad.

Paredes añadió que el valor económico del título universitario también ha tenido variaciones en los últimos años. Indicó que entre 2016 y 2024 el ingreso promedio trimestral de quienes cuentan con licenciatura pasó de una variación de 395 a 222 por ciento, mientras que en el caso de quienes tienen posgrado el indicador pasó de mil 260 a 491 por ciento.

En el caso de Coahuila, estadísticas de la Secretaría de Educación estatal señalan que hasta el ciclo escolar 2023-2024 los niveles de abandono alcanzaban 12.4 por ciento en educación media superior y 6.4 por ciento en educación superior, los más altos entre los niveles educativos.

El legislador también señaló el problema de los egresados que concluyen su carrera pero no tramitan su título profesional. Datos de algunas entidades, como Jalisco, han señalado que tres de cada diez graduados no realizan este trámite dentro de los primeros cuatro años después de terminar sus estudios.

Entre las causas de esta situación mencionó los costos del proceso de titulación, que en muchos casos representan una carga económica para los egresados.

“Los jóvenes, las personas de mediana edad y las personas adultas mayores tienen todos el derecho a la educación superior, el derecho de aspirar a una vida mejor, un mejor empleo y un mejor salario. La educación profesional abre muchas puertas cuando se cuenta con el título profesional y la cédula correspondiente”, expresó.

Añadió que las autoridades educativas deben trabajar en generar apoyos y facilidades para quienes abandonaron sus estudios o para quienes, aun habiendo concluido su carrera, no han podido obtener su título profesional.