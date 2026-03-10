Invita DIF Saltillo a la Feria de la Mujer; ofrecerán servicios gratuitos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Invita DIF Saltillo a la Feria de la Mujer; ofrecerán servicios gratuitos
    Durante el evento ofrecerán mastografías, papanicolaou, exploraciones de mama y consulta médica CORTESÍA

Durante el evento ofrecerán mastografías, papanicolaou, exploraciones de mama y consulta médica

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, invitó a las mujeres de la ciudad a asistir este miércoles 11 de marzo a la Feria de la Mujer, que se realizará en el Multideportivo El Sarape, al sur de Saltillo.

El evento iniciará a partir de las 15:00 horas y ofrecerá diversos servicios orientados a mejorar la calidad de vida de las asistentes. Entre ellos se contará con la unidad móvil “Amor en Movimiento”, mediante la cual se realizará la entrega de lentes, aparatos auditivos y glucómetros, además de brindar atenciones dentales.

TE PUEDE INTERESAR: Brecha de ingresos por sexo: a 20 años de que la mujer gane menos que el hombre en México

López Naranjo informó que, como parte del programa Aliadas de Vida, también se dispondrá de cuidado temporal para niñas y niños, así como actividades de cuentacuentos, con el objetivo de facilitar la participación de las madres de familia.

Asimismo, se ofrecerán servicios de notaría, asesorías jurídicas y psicológicas, además de atención en gelish, podología, corte de cabello, laminado de cejas, aplicación de pestañas, planchado y ondulado.

Con el apoyo del Gobierno del Estado, a través de la estrategia Mejora Coahuila, se brindarán mastografías, papanicolaou, exploraciones clínicas de mama, consulta general y farmacia, así como detección de diabetes, hipertensión y VIH, aplicación de vacunas, servicio antirrábico, atención de vectores y orientación sobre estilos de vida saludables. También se realizará el registro a la Tarjeta de Salud Popular.

Durante la jornada se instalarán módulos para inscripciones de primaria y secundaria para adultos, así como para la expedición de actas de nacimiento, divorcio, matrimonio y defunción. También se ofrecerán servicios como licencias de conducir, alta y baja de vehículos, cambios de propietario y cartas de no antecedentes penales.

TE PUEDE INTERESAR: Muchas voces, un clamor: mujeres marchan en el 8M por una vida libre de violencia en Saltillo

La Feria de la Mujer contará además con donación de plantas, adopciones, vacunación y desparasitación de mascotas, entrega de libros y talleres, así como la presencia de personal de Aguas de Saltillo para atender a la ciudadanía.

El Multideportivo El Sarape se encuentra ubicado en la calle Guacali, entre Borrados y Primera, en la colonia Las Teresitas, al sur de la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mujeres
Salud

Localizaciones


Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bendito idioma trumpista

El bendito idioma trumpista
true

Corrupción en Aduanas: sobran evidencias; falta voluntad para llegar al fondo
true

POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado
El joven contaba con reporte de desaparición desde febrero en la capital de Coahuila.

Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo
Una gasolinera en París. La Unión Europea importa la mayor parte de su petróleo y gas, lo que la hace vulnerable a la volatilidad de los precios mundiales.

La guerra de Trump aumenta el riesgo económico para el mundo
Estarán presentes en este evento empresas tecnológicas como Google y Microsoft, así como de los gobiernos de California y de Estados Unidos.

Saltillo: participará Roberto Garza Villareal en evento mundial sobre tecnología agrícola
En toda Asia, donde los países están altamente expuestos al aumento de los costos del petróleo y el gas y a la escasez de suministro, los gobiernos están tomando medidas para mitigar el impacto económico.

La alarma por las alteraciones del sector petrolero está creciendo en Asia
El flujo de contenedores y mercancías chinas hacia Medio Oriente enfrenta una parálisis logística debido al cierre de rutas estratégicas y el recrudecimiento del conflicto.

Para China, la ampliación de la guerra pone en peligro activos e inversiones milmillonarios