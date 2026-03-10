Invita DIF Saltillo a la Feria de la Mujer; ofrecerán servicios gratuitos

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, invitó a las mujeres de la ciudad a asistir este miércoles 11 de marzo a la Feria de la Mujer, que se realizará en el Multideportivo El Sarape, al sur de Saltillo.

El evento iniciará a partir de las 15:00 horas y ofrecerá diversos servicios orientados a mejorar la calidad de vida de las asistentes. Entre ellos se contará con la unidad móvil “Amor en Movimiento”, mediante la cual se realizará la entrega de lentes, aparatos auditivos y glucómetros, además de brindar atenciones dentales.

TE PUEDE INTERESAR: Brecha de ingresos por sexo: a 20 años de que la mujer gane menos que el hombre en México

López Naranjo informó que, como parte del programa Aliadas de Vida, también se dispondrá de cuidado temporal para niñas y niños, así como actividades de cuentacuentos, con el objetivo de facilitar la participación de las madres de familia.

Asimismo, se ofrecerán servicios de notaría, asesorías jurídicas y psicológicas, además de atención en gelish, podología, corte de cabello, laminado de cejas, aplicación de pestañas, planchado y ondulado.

Con el apoyo del Gobierno del Estado, a través de la estrategia Mejora Coahuila, se brindarán mastografías, papanicolaou, exploraciones clínicas de mama, consulta general y farmacia, así como detección de diabetes, hipertensión y VIH, aplicación de vacunas, servicio antirrábico, atención de vectores y orientación sobre estilos de vida saludables. También se realizará el registro a la Tarjeta de Salud Popular.

Durante la jornada se instalarán módulos para inscripciones de primaria y secundaria para adultos, así como para la expedición de actas de nacimiento, divorcio, matrimonio y defunción. También se ofrecerán servicios como licencias de conducir, alta y baja de vehículos, cambios de propietario y cartas de no antecedentes penales.

TE PUEDE INTERESAR: Muchas voces, un clamor: mujeres marchan en el 8M por una vida libre de violencia en Saltillo

La Feria de la Mujer contará además con donación de plantas, adopciones, vacunación y desparasitación de mascotas, entrega de libros y talleres, así como la presencia de personal de Aguas de Saltillo para atender a la ciudadanía.

El Multideportivo El Sarape se encuentra ubicado en la calle Guacali, entre Borrados y Primera, en la colonia Las Teresitas, al sur de la ciudad.