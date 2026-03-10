Congreso de Coahuila aprueba reforma para fortalecer detección temprana de cáncer infantil

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Estatal de Salud con el objetivo de establecer la implementación prioritaria de programas dirigidos a la prevención y detección temprana del cáncer en niñas, niños y adolescentes en Coahuila.

La iniciativa fue presentada en junio de 2024 por la diputada Beatriz Fraustro Dávila y contempla la adición de la fracción VIII al artículo 56 y la fracción V al artículo 59 de la legislación estatal en materia de salud.

Con estos cambios se establece que las acciones de vigilancia durante el crecimiento y desarrollo de la población infantil deberán incluir la identificación oportuna de signos y síntomas de cáncer, además de promover la búsqueda intencionada de señales de alerta que permitan sospechar de esta enfermedad en etapas tempranas.

La propuesta se presentó bajo el contexto de que el cáncer continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en México. De acuerdo con datos expuestos por la legislatura, esta enfermedad se mantiene como la tercera causa de muerte en el país, con casi 90 mil defunciones registradas en 2022.

Las cifras también muestran que la tasa de mortalidad por tumores malignos ha aumentado en la última década, al pasar de 62.04 por cada 100 mil habitantes en 2012 a 68.92 en 2022. En Coahuila, esta tasa se ubica en 69.31.

El impacto de la enfermedad es particularmente grave durante la infancia y la adolescencia debido a las repercusiones físicas, sociales, psicológicas y económicas que genera tanto para los pacientes como para sus familias.

En México, cerca del 10 por ciento de las muertes por cáncer corresponden a personas menores de 18 años. En el grupo de niñas y niños de entre 5 y 14 años representa la principal causa de muerte por enfermedad, mientras que en menores de cinco años ocupa el tercer lugar.

Entre los tipos de cáncer más frecuentes en este sector de la población se encuentran la leucemia, los tumores malignos del sistema nervioso central, el linfoma no Hodgkin y los tumores malignos del hígado y de las vías biliares intrahepáticas.

La diputada señaló que la falta de detección temprana es uno de los factores que contribuyen al incremento de la incidencia. El grupo de edad de cero a cuatro años registra la tasa más alta, con 135.8 casos, mientras que el grupo de adolescentes entre 15 y 19 años presenta una tasa de 52.6.

Con la reforma aprobada, se busca fortalecer las políticas públicas en materia de salud para impulsar acciones de prevención y diagnóstico oportuno del cáncer infantil y adolescente en el estado.