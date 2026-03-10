Tec Saltillo investiga presuntas conductas inapropiadas, tras señalamientos en el 8M

El Instituto Tecnológico de Saltillo informó que ha dado seguimiento a las acusaciones sobre presuntas conductas inapropiadas dentro de la institución que recientemente circularon en redes sociales y que también fueron señaladas durante la marcha del 8 de marzo (8M) en la ciudad.

A través de un comunicado firmado por la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, la institución señaló que todas las denuncias y señalamientos relacionados con presuntas agresiones o comportamientos indebidos por parte de integrantes de la comunidad académica se atienden con absoluta seriedad desde el momento en que se reciben.

De acuerdo con el documento, cada caso que ha sido presentado ante la administración ha recibido seguimiento puntual y oportuno, y recientemente personal jurídico del TecNM acudió a las instalaciones del campus Saltillo para atender de manera directa diversas situaciones relacionadas con conductas inapropiadas o agresiones.

La institución explicó que, cuando se tiene conocimiento de este tipo de situaciones, los casos se turnan al Departamento Jurídico, área encargada de iniciar los procesos internos correspondientes conforme a la normativa institucional y a la legislación vigente.

Asimismo, el Tecnológico exhortó a las personas que consideren haber sido afectadas a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades de justicia penal, con el fin de que puedan recibir acompañamiento y atención conforme a derecho.

El comunicado indica que actualmente diversos procesos internos se encuentran en revisión, mismos que están siendo atendidos bajo los protocolos establecidos por la institución.

También se informó que abogados especializados enviados desde las oficinas centrales del TecNM en la Ciudad de México participan en el análisis de los casos, con el objetivo de garantizar un proceso minucioso y profesional. Mientras que algunas resoluciones se encuentran aún pendientes, en otros casos ya se han implementado acciones con base en las recomendaciones del área jurídica.

La institución pidió a la comunidad educativa y a la sociedad actuar con responsabilidad en la difusión de información, a fin de no entorpecer los procesos institucionales o los procedimientos legales que se desarrollan fuera del plantel.

Además, destacó la importancia de proteger la identidad de las personas involucradas, especialmente en situaciones donde no existe claridad total sobre los hechos, con el propósito de evitar posibles consecuencias legales para las partes.

Finalmente, la directora reiteró que la actual administración mantiene una política de puertas abiertas para atender las inquietudes del estudiantado y del personal, y subrayó que el Tecnológico de Saltillo mantiene su compromiso con la transparencia, el respeto, la legalidad y la seguridad de toda su comunidad.