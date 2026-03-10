Buscan 200 empresarios de Coahuila y Nuevo León ser proveedores de construcción del Tren de Pasajeros

Tras el inicio de los trabajos de construcción del tren de pasajeros Saltillo–Monterrey, en un tramo de 15 kilómetros, diversos sectores productivos buscan integrarse a la proveeduría de la obra federal. El empresario Mateo Jaramillo expuso que han mantenido reuniones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para gestionar que se utilicen servicios de empresas locales en el desarrollo del proyecto. TE PUEDE INTERESAR: Tren Saltillo-Monterrey: declaran desierta licitación para construir estaciones Señaló que, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad, sostuvieron un encuentro con Néstor Núñez, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, con el fin de plantear la participación de pequeñas y medianas empresas. Jaramillo indicó que el grupo de trabajo no solo contempla perfiles de Coahuila, sino que también integra a empresarios de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Mencionó que también se han reunido con el delegado de la SICT en la entidad, Tanech Sánchez, para formalizar estas peticiones.

“Nos dijeron que se formaría una mesa de trabajo, la cual estamos esperando para poder acercarnos con ellos; el objetivo es que la población y los empresarios estén informados”, afirmó. El empresario comentó que se busca que los propietarios de negocios locales cuenten con la información suficiente sobre las oportunidades de inversión. TE PUEDE INTERESAR: Inicia construcción del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey; trabajan tramo de 15 km en Derramadero Sostuvo que la intención de difundir estas acciones es sumar esfuerzos entre los distintos sectores productivos para que el Gobierno Federal tome en cuenta las propuestas regionales. Respecto a la convivencia con las grandes empresas que ya cuentan con licitaciones ganadas para el proyecto, Jaramillo aclaró que el enfoque es la subcontratación de servicios específicos. “Nos queda claro que las licitaciones ya están otorgadas y que se trata de grupos fuertes que vienen de fuera; sin embargo, ellos están obligados a contratar a empresas locales”, expuso.

Detalló que existen diversas áreas en las que las pequeñas empresas pueden participar, como la instalación de malla ciclónica, servicios de diseño gráfico o imprenta para la señalética necesaria. Incluso mencionó que servicios básicos de salud, como agencias de enfermería, podrían ser contratados por los grandes consorcios para atender las necesidades de la obra en los distintos tramos. TE PUEDE INTERESAR: Tren Saltillo-Nuevo Laredo atenderá 20 mil pasajeros diarios; trenes llegarán en 2027 Jaramillo señaló que existe un apartado o cláusula legal que establece un porcentaje mínimo de proveeduría local que debe cumplirse en este tipo de obras públicas federales. “Se habla de un 70 por ciento. Es algo que todavía nos falta aclarar con el delegado, para ver cómo se aplica ese porcentaje y en qué áreas”, explicó.

INTEGRAN CATÁLOGO DE CONTRATISTAS COAHUILENSES Por su parte, María Bárbara Cepeda Boehringer, titular de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, informó que por instrucciones del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se da seguimiento al proyecto. Respecto a la proveeduría, Cepeda Boehringer afirmó que el gobernador solicitó formalmente al Gobierno Federal que se tome en cuenta a los contratistas y a la mano de obra de la región. TE PUEDE INTERESAR: Construcción del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo iniciará en agosto; tendrá 11 estaciones “Se instaló una mesa de trabajo y se pidió que, por medio de la Cámara de la Construcción con Jorge Verduzco, se abriera la puerta para quienes quisieran participar como proveedores”, expuso. Señaló que actualmente se concentra un catálogo de proveedores locales para entregarlo a la empresa Carso, ganadora de la licitación del tramo que comprende desde Derramadero hasta García, en Nuevo León.

La secretaria detalló que hasta el momento se tienen registradas poco más de 20 empresas que se han acercado, específicamente a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Afirmó que se estima la generación de una mano de obra superior a las 8 mil personas, por lo que la Secretaría del Trabajo ya inició con esquemas de capacitación técnica. TE PUEDE INTERESAR: Informa SICT reducción en trámites para tren Saltillo-Nuevo Laredo “Estamos trabajando intensamente en coordinación con ellos, con la CTM, con la Secretaría del Trabajo y, por nuestra parte, en el tema empresarial”, señaló. Cepeda Boehringer comentó que los interesados pueden acercarse a las secretarías de Economía, Trabajo o Vinculación Ciudadana para ser integrados al padrón de proveedores estatales.

Añadió que la intención es que el empresariado coahuilense se sume a este proyecto de la administración federal mediante el cumplimiento de la documentación requerida por las constructoras. Agregó que se mantiene una comunicación constante con la Agencia Ferroviaria y con el equipo de Néstor Núñez para atender cualquier gestión o necesidad que surja durante la construcción. La funcionaria estatal comentó que se encuentran en coordinación con los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe para establecer próximamente mesas de trabajo social con la ciudadanía. Indicó que el objetivo de estas mesas es socializar el proyecto y atender inquietudes de habitantes que pudieran tener alguna afectación en sus predios por el paso de la vía.

