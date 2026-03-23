Acuña: presa Amistad se mantiene en apenas a 19.8% de su capacidad

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Acuña
/ 23 marzo 2026
    Acuña: presa Amistad se mantiene en apenas a 19.8% de su capacidad
    La presa Amistad registra actualmente un nivel de apenas 19.8 por ciento de su capacidad, equivalente a 700 millones de metros cúbicos de agua. Archivo

En más de 30 años, la presa no ha logrado superar este nivel, reflejo de la sequía prolongada en la región

ACUÑA, COAH.- El responsable de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), sección Acuña, Ignacio Peña Treviño, informó que la presa Amistad registra actualmente un nivel de apenas 19.8 por ciento de su capacidad, equivalente a 700 millones de metros cúbicos de agua.

Peña Treviño destacó que este nivel es uno de los más bajos en la historia reciente, pues desde hace 32 años la región enfrenta una sequía extrema que ha impedido la recuperación del vaso acuífero. “La última vez que las compuertas estuvieron abiertas en su totalidad fue durante el huracán de 2010”, recordó.

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El funcionario subrayó que solo un evento de lluvias extraordinarias podría elevar de manera significativa el nivel de la presa, lo que permitiría garantizar el consumo humano, el riego agrícola y las actividades acuáticas que impulsan el turismo local y nacional. Sin embargo, la prolongada sequía ha limitado la capacidad de recuperación, afectando tanto la producción agrícola como el desarrollo económico de la región.

“Se espera que las lluvias de mayo en adelante contribuyan a una recuperación parcial del embalse”, señaló Peña Treviño. Añadió que recientemente concluyeron los trasvases hacia la presa Falcón, con un volumen de 40 millones de metros cúbicos, destinados principalmente a asegurar el riego de los sembradíos.

La situación de la presa Amistad refleja la gravedad de la crisis hídrica que enfrenta el norte de Coahuila, donde la falta de lluvias ha frenado la posibilidad de alcanzar niveles óptimos de almacenamiento y ha puesto en evidencia la necesidad de estrategias de adaptación frente al cambio climático.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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