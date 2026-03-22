Registra Coahuila casos de violencia sexual con más de una víctima; lidera abuso en investigaciones

Datos del informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), arrojaron que, en enero de 2026, las autoridades abrieron un total de 145 carpetas de investigaciones por delitos de violencia sexual, de los cuales la mayoría proviene de denuncias hechas por mujeres.

Durante el primer mes de 2026, en Coahuila se registraron delitos sexuales en los que algunos agresores violentaron a más de una persona, de acuerdo con datos oficiales.

Se trata de los casos en los que la Fiscalía General del Estado (FGE) inicia una indagatoria a través de las unidades especializadas o las oficinas regionales, y que finalmente se reportan ante la autoridad federal.

Sin embargo, a detalle el reporte indica que en los 145 casos de violencia sexual que se registraron en territorio coahuilense hubo 154 víctimas, es decir, por lo menos en una indagatoria, el agresor cometió el delito contra más de una persona o bien se cometió de forma serial.

Este es el primer año en el que la autoridad federal da cuenta sobre el número de víctimas de este tipo de delitos, además de otros como los robos, la corrupción de menores, y otros donde Coahuila no registró disparidad entre indagatoria y registro de víctimas.

A detalle, el informe dice que los delitos específicos donde los perpetradores cobraron más de una víctima fueron abuso sexual, que originó la apertura de 52 indagatorias, con un registro de 54 víctimas, es decir, dos casos más respecto al total de las carpetas.

El otro delito donde se registraron más víctimas dentro de las indagatorias fue el de acoso sexual, que mientras tiene 42 indagatorias al inicio de año, en esas denuncias se contempló el testimonio de 49 víctimas, es decir, siete casos más entre el total de las carpetas.