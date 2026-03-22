Registra Coahuila casos de violencia sexual con más de una víctima; lidera abuso en investigaciones

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Coahuila
/ 22 marzo 2026
    Registra Coahuila casos de violencia sexual con más de una víctima; lidera abuso en investigaciones
    La violencia sexual se mantiene en aumento en Coahuila, con 9% más casos respecto a 2025. ESPECIAL

En el arranque de 2026, la entidad registró 145 investigaciones por delitos sexuales que dejaron 154 víctimas, es decir, en varios casos hubo más de una víctima

Durante el primer mes de 2026, en Coahuila se registraron delitos sexuales en los que algunos agresores violentaron a más de una persona, de acuerdo con datos oficiales.

Datos del informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), arrojaron que, en enero de 2026, las autoridades abrieron un total de 145 carpetas de investigaciones por delitos de violencia sexual, de los cuales la mayoría proviene de denuncias hechas por mujeres.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/casos-de-sifilis-en-coahuila-aumentan-275-FI19662623

Se trata de los casos en los que la Fiscalía General del Estado (FGE) inicia una indagatoria a través de las unidades especializadas o las oficinas regionales, y que finalmente se reportan ante la autoridad federal.

Sin embargo, a detalle el reporte indica que en los 145 casos de violencia sexual que se registraron en territorio coahuilense hubo 154 víctimas, es decir, por lo menos en una indagatoria, el agresor cometió el delito contra más de una persona o bien se cometió de forma serial.

Este es el primer año en el que la autoridad federal da cuenta sobre el número de víctimas de este tipo de delitos, además de otros como los robos, la corrupción de menores, y otros donde Coahuila no registró disparidad entre indagatoria y registro de víctimas.

A detalle, el informe dice que los delitos específicos donde los perpetradores cobraron más de una víctima fueron abuso sexual, que originó la apertura de 52 indagatorias, con un registro de 54 víctimas, es decir, dos casos más respecto al total de las carpetas.

El otro delito donde se registraron más víctimas dentro de las indagatorias fue el de acoso sexual, que mientras tiene 42 indagatorias al inicio de año, en esas denuncias se contempló el testimonio de 49 víctimas, es decir, siete casos más entre el total de las carpetas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-usas-pantallas-o-el-celular-frente-a-tus-hijos-puede-interferir-con-el-desarrollo-de-los-menores-CI19662101

En comparación con los registros del año pasado, el SESNSP indica que el aumento de los casos de violencia sexual en la entidad ha ido en incremento, pues mientras este primer mes del 2026 empezó con 145 indagatorias, en enero del 2025 la cifra fue de 133 investigaciones en todo el estado.

Lo anterior representa un incremento de 9 por ciento en las investigaciones por delitos sexuales en territorio coahuilense entre enero de 2025 y el mismo mes de 2026.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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