Acuña refuerza prevención sanitaria; exhortan a desparasitación semestral para evitar infecciones
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Autoridades de salud recomendaron lavar y desinfectar alimentos, así como evitar el consumo de agua o hielo de dudosa procedencia, como parte de las acciones preventivas contra infecciones intestinales
ACUÑA, COAH.- La directora de Salud Municipal, Úrsula Cariño Estrada Lomelí, subrayó la importancia de desparasitarse dos veces al año para prevenir y tratar infecciones gastrointestinales.
“Desparasitarse ayuda a eliminar organismos que se alimentan de nuestro cuerpo, previniendo la desnutrición, corrigiendo la anemia y evitando malestares como dolor abdominal, diarrea o fatiga”, explicó.
La funcionaria señaló que, en regiones con temperaturas elevadas y alta humedad, los parásitos se reproducen con mayor rapidez y los alimentos se descomponen más fácilmente, lo que incrementa el riesgo de contagio.
“El calor y las lluvias favorecen la contaminación de frutas, verduras y agua, por lo que lo ideal es que toda la familia se desparasite cada seis meses para evitar contagios mutuos”, añadió.
Cariño Estrada aclaró que los medicamentos eliminan los parásitos, pero no previenen nuevas infecciones. Por ello, insistió en mantener hábitos de higiene como lavarse las manos antes de comer o preparar alimentos y después de ir al baño, desinfectar frutas y verduras, cocinar bien las carnes y refrigerar los alimentos.
También recomendó evitar consumir hielo o agua de dudosa procedencia en la vía pública.
Finalmente, recordó que los Centros de Salud y clínicas familiares del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud de Coahuila ofrecen orientación y, en muchos casos, tratamientos gratuitos como el albendazol.