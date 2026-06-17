Acuña refuerza prevención sanitaria; exhortan a desparasitación semestral para evitar infecciones

ACUÑA, COAH.- La directora de Salud Municipal, Úrsula Cariño Estrada Lomelí, subrayó la importancia de desparasitarse dos veces al año para prevenir y tratar infecciones gastrointestinales.

“Desparasitarse ayuda a eliminar organismos que se alimentan de nuestro cuerpo, previniendo la desnutrición, corrigiendo la anemia y evitando malestares como dolor abdominal, diarrea o fatiga”, explicó.

La funcionaria señaló que, en regiones con temperaturas elevadas y alta humedad, los parásitos se reproducen con mayor rapidez y los alimentos se descomponen más fácilmente, lo que incrementa el riesgo de contagio.