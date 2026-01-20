Canaco Acuña celebrará 100 años con actividades abiertas a la comunidad

ACUÑA, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Acuña conmemorará en 2026 su 100 aniversario con un amplio programa de actividades dirigidas a jóvenes, mujeres, emprendedores y empresarios, que por primera vez estarán abiertas al público en general.

En rueda de prensa, el presidente del organismo, José Santos Gómez Arizpe, informó que el calendario conmemorativo se desarrollará de febrero a octubre, con el respaldo de diversos patrocinadores, lo que permitirá ampliar el alcance social de la Canaco más allá de sus agremiados.

Entre las actividades destacan conferencias dirigidas a estudiantes de nivel medio superior, en las que se abordarán temas como liderazgo juvenil, sexualidad, motivación, familia y prevención de adicciones, con el objetivo de fortalecer la asertividad y el desarrollo personal de las y los jóvenes.

Asimismo, se ofrecerán conferencias motivacionales para mujeres, así como foros empresariales orientados tanto a emprendedores como a empresarios consolidados, con la participación de ponentes de reconocimiento nacional e internacional, entre ellos una periodista colombiana.

Como parte de su agenda, la Canaco Acuña también colaborará con el municipio en eventos comunitarios como Running Las Vacas, y cerrará el año con la tradicional cena de agremiados, donde se proyectará un video con anécdotas y testimonios de expresidentes y miembros que han formado parte del organismo a lo largo de su historia.

El calendario completo de actividades puede consultarse en la página oficial de Facebook de Canaco Servytur Acuña.