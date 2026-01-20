Aumentan 12% participaciones para Coahuila en 2026

El Administrador Fiscal General de Coahuila, José María Morales, anunció este martes que las participaciones federales para el estado aumentaron 12 por ciento para este 2026.

Morales mencionó ante los medios de comunicación en Saltillo que la entidad fue la número uno en esfuerzo recaudatorio a nivel nacional.

“Eso hace que las fórmulas precisamente que determinan el tema de participaciones y de aportaciones fueran muy favorables para nuestro estado. Puedo decir que en el tema de participaciones de 31 mil 026 millones vamos a pasar a 34 mil 842 millones presupuestados, es decir, un 12 por ciento más”, declaró.

No obstante aclaró que cabe esperar que “realmente se dé” el incremento de prácticamente 3 mil 800 millones de pesos en las participaciones, lo que se va a estar observando a lo largo del año.

Agregó que si bien es un tema concerniente a la Secretaría de Finanzas, en cuanto a la administración fiscal, se ha hecho lo posible para que Coahuila pueda tener cada vez más recursos.

NO SE ESPERA REDUCCIÓN EN ISN

A pregunta de los medios, Morales señaló que no se espera una reducción en la recaudación por el Impuesto Sobre Nómina (ISN) luego de los recientes despidos en la industria automotriz de la Región Sureste, específicamente en General Motors (GM).

Explicó que en el escenario planteado este lunes por el gobernador Manolo Jiménez en el que muchos de estos trabajadores sean contratados en otras vacantes, los niveles de empleo y pago del ISN se mantengan en niveles similares.

“Hay que recordar que traíamos una sobreoferta de empleo en la región y eso yo creo que va a haber un ajuste natural en el mercado. No creo que eso pegue al impuesto sobre nómina, no creo que pegue a las cadenas productivas, porque al final de cuentas GM va a seguir invirtiendo”, dijo Morales.

Aseguró que este 2026 se espera la recaudación de cerca de 6 mil millones de pesos por concepto de ISN, mientras que el año pasado se recaudaron poco más de 5 mil 500 millones de pesos.