POLITICÓN: ‘Maquilla’ su currículum aspirante al Consejo General del IEC

I. PROCESO EXIGENTE

Quienes aspiran a ocupar un lugar en el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila deberán comparecer hoy ante el INE, de Guadalupe Taddei, a fin de desahogar la fase de ensayo del proceso de selección en marcha. A esta etapa están convocadas 35 personas -18 mujeres y 17 hombres-, quienes obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de conocimientos. Ahora deberán probar su capacidad de abstracción, análisis y redacción de un ensayo, fase en la que compiten consigo mismos. Pasarán a la fase de entrevista quienes obtengan dos de tres calificaciones aprobatorias del sínodo. Los resultados deberán publicarse a más tardar el primero de agosto.

II. Y LARGO

Es un proceso largo y complejo. Tras la etapa de ensayo, los aspirantes presentarán la prueba de competencias gerenciales, el 16 de agosto, y por último se someterán al escrutinio público respondiendo las preguntas de los consejeros del INE. La autoridad realizará la designación a más tardar el 31 de octubre. Los pretensos deberán mostrar temple y controlar los nervios durante estos meses de evaluación continua y los coahuilenses paciencia para conocer los nombres de quienes se integrarán al órgano electoral local.

III. HISTORIAL MAQUILLADO

La autoridad nacional electoral deberá revisar con lupa a los aspirantes porque la experiencia enseña que siempre aparece alguien dispuesto a engañar al sistema. No vaya a ser que repitan el fiasco de designar a otro como el denostado Rodrigo Paredes. En este sentido, nos dicen, ya hay un perfil que levanta sospechas: Guadalupe Abigail Salazar Celaya, quien decidió borrar de su currículum su paso por el IEC, donde laboró en la unidad de paridad, a la cual renunció, aunque la volvieron a contratar como coordinadora en Torreón para la elección judicial. ¿Le dará pena su experiencia electoral o alguien le aconsejó que era mejor maquillar su currículum para parecer “externa”?

IV. CÍRCULO VICIOSO

La explicación, nos dicen, está en que su mentora es Lety Bravo Ostos, consejera con experiencia comprobada en el arte de distorsionar la verdad durante las entrevistas. Bravo llegó al IEC mintiendo sobre su participación en el Sistema Estatal Anticorrupción, y ahora es quien impulsa a Salazar Celaya. Por influencia de Bravo entró al IEC y por la misma influencia regresó después de renunciar. El INE tendrá que decidir si revisa estos patrones o permite que la historia se repita con las mismas prácticas viciadas.

V. RECHAZO

La trama de “Azul rebelde” nos regala otro capítulo digno de relatarse. Anteayer, durante el evento en el cual el gobernador Manolo Jiménez fue apapachado por su cumpleaños, a la diputada local panista Edith Hernández -quien forma parte del grupo “rebelde”- se le vio insistente en su intento por acercársele y entablar diálogo. Quienes presenciaron la escena nos dicen que, frente a los intentos de la legisladora, fue evidente la reacción del mandatario para evitarla. Sus movimientos fueron calculados para esquivar el encuentro. ¿Qué le quería decir la diputada Hernández? ¿Acaso comunicarle su decisión de migrar de partido?

VI. INEXPERIENCIA

Resulta que ha sido ella quien, “de forma sutil” ha explorado la idea de integrarse a Morena después de su ruptura con el coordinador del grupo parlamentario panista. Nos dicen que la inexperiencia política la llevó a ceder su voluntad al “operador” Alfredo Paredes y ahora, ante un escenario turbio y sin estrategia clara, ha volteado hacia el lado guinda del Congreso. ¿Será por eso que el diputado morenista Alberto Hurtado les tendió la mano? En política no hay casualidades, solo cálculos.

VII. FRENADA

Una idea que en los últimos años han expuesto distintas voces, debido a que la escasez de agua constituye una característica de nuestra región, es si debiera ponerse un límite al crecimiento de Saltillo. Pero mientras alguien se anima a ponerle el cascabel al gato e iniciar la discusión parece que, de forma natural, la expansión de la capital coahuilense está llegando a su punto máximo. Un indicador de ello es la reducción sostenida que, según nos comentan, ha registrado en los últimos seis años el número de contratos nuevos que suscribe la empresa mixta Aguas de Saltillo, que dirige el ibérico Iván José Vicente.

VIII. ESTABILIDAD A LA VISTA

El dato anterior se complementa con otro no menos interesante: al menos 10 mil de los clientes que actualmente tiene Agsal reportan, mes a mes, “consumo cero”, es decir, no utilizan una gota de agua de la red. No se trata, según nos dicen, de tomas clandestinas o “piratas” sino, sobre todo, de viviendas que no están ocupadas. Si las cifras anteriores son signo de que la población de Saltillo está en vías de estabilizarse, sin duda se trata de una buena noticia en términos de demanda del vital líquido.

IX. LUCES ROJAS

Atentos observadores de la realidad de la Región Laguna nos dicen que no debe perderse de vista la actividad que en aquellos lares despliega la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México -mejor conocida como CATEM-, que a nivel nacional dirige el polémico legislador Pedro Haces Barba. Y es que, se afirma, los “métodos de trabajo” que el dirigente Armando Cobián Duarte despliega en aquella región, a través de sus “representantes”, están provocando una creciente molestia entre el empresariado pues, a diferencia de otras centrales obreras, lo de la CATEM se parece más a un “sindicato mafioso”. Habrá que estar atentos.