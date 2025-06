POLITICÓN: Ante cierre del ICAI, presionan a empleados para que ‘renuncien voluntariamente’

I. HOY, HOY, HOY...

Hoy -al menos en teoría- el INE de Guadalupe Taddei expedirá el acuerdo para declarar la validez de la elección judicial de hace un par de semanas y, además, comenzará a entregar las constancias de mayoría a quienes se declare triunfadores. Podría ocurrir, sin embargo, que no se definiera a la totalidad de quienes ocuparán los 881 cargos en disputa, pues en el órgano electoral traen un desorden con el proceso de verificación de los requisitos de elegibilidad y todavía ayer andaban requiriendo documentos a los futuros juzgadores.

II. EXTRAVIADOS

Todo hace indicar, nos dicen, que el Senado, aún encabezado por el neomorenista Gerardo Fernández Noroña, no le remitió al INE los expedientes de quienes resultaron seleccionados, o tal vez los perdieron, o no los digitalizaron, o vaya usted a saber. El caso es que quienes obtuvieron la mayoría de los votos han sido requeridos para que remitan documentos como ¡copias de su acta de nacimiento, de la credencial para votar y su título de licenciatura!, para asegurarse que cumplen los requisitos de elegibilidad.

III. PRESIONES INDEBIDAS

A dos semanas de que el ICAI, aún de Dulce Fuentes, baje definitivamente la cortina -o al menos eso le han dicho que ocurrirá, a quienes quedan- se han intensificado las presiones para que algunos integrantes del personal “renuncien voluntariamente”. Quienes se encuentran en esa situación sospechan que sí habrá presupuesto para cubrir indemnizaciones, pero que será insuficiente y, por ello, la administración está tratando de “achicar la nómina” y que, a quienes queden al final sí “les vaya bien”. ¿Será?

IV. ALTOS HORNOS REVIVE

Altos Hornos está reviviendo en Monclova, pero no porque se reactivara la acerera, sino porque la Clínica 7 del IMSS parece un horno. Con temperaturas superiores a los 40 grados, pacientes y trabajadores soportan condiciones que harían sudar hasta a un fundidor experimentado. Las promesas sindicales de climatización se desvanecen como el acero en fundición: José Valeriano Ibáñez, delegado del IMSS, debe explicar cómo un hospital funciona así. Al menos en AHMSA, el calor tenía propósito productivo.

V. GRILLA INOPORTUNA

El delegado del Bienestar, Américo Villarreal, estuvo en Monclova promoviendo programas sociales y, quienes participaron de los eventos afirman que la falta de empatía del funcionario es evidente: no se da cuenta que el problema urgente no son los programas sino el hospital que nadie atiende. Al menos debería hacer una llamada a las autoridades del IMSS para buscar soluciones inmediatas. En momentos así no debería anteponer la grilla, sino aprovechar las buenas relaciones y posición que dice tener para ayudar a resolver una crisis.

VI. ¿Y LA CULTURA CÍVICA?

Saltillo se está convirtiendo en el cementerio automotriz favorito de propietarios irresponsables que abandonan sus chatarras en cualquier esquina. Miguel Ángel Garza, comisario de Seguridad, reporta que el Operativo Bronce “rescató” 806 vehículos entre enero y junio al localizar a sus propietarios, pero otros 149 fueron directo al corralón. La capital coahuilense no es basurero para que cada quien deje ahí su problema mecánico sin importar el deterioro urbano que provoca a las colonias y espacios públicos de la ciudad.

VII. REFLEXIÓN NECESARIA

Coahuila se está quedando atrás en la carrera por la innovación mientras otros estados avanzan. El desplome, del lugar 8 al 15 en patentes, debe generar una reflexión profunda en Luis Olivares, secretario de Economía. La estrategia de atraer maquilas y ensambladoras funcionó en el pasado, pero el futuro exige apostar por innovación y tecnología. Este retroceso evidencia que el modelo económico tradicional tiene límites en un mundo donde el conocimiento define la competitividad. Es momento de repensar el rumbo, ¿o no?

VIII. UN PELIGRO

Siguiendo con el tema de la actividad de la CATEM en La Laguna, conocedores del tema señalan que el “estilo” de su dirigente, Armando Cobián Duarte, preocupa mucho al sector empresarial de allá porque rema en contra del modelo económico que han consolidado por décadas quienes invierten en territorio coahuilense. El problema, se asegura, es que nada más cruzando el río Nazas las cosas cambian radicalmente, pues Cobián y compañía encuentran en Durango tierra fértil para sus estrategias.