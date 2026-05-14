Destruyen espacios deportivos y dejan sin canchas a jóvenes en Acuña

El director de Deportes del municipio, José González, hizo un llamado a la comunidad para cuidar estos sitios que, aseguró, son patrimonio de todos. Además, invitó a reportar cualquier acto de destrucción a la Dirección de Seguridad Pública.

ACUÑA, COAH.- A pesar de los esfuerzos recientes por rehabilitar espacios deportivos en plazas de colonias y fraccionamientos, varios de ellos han sido vandalizados en poco tiempo. Esta situación no solo afecta el desarrollo del deporte, sino que genera una problemática social de mayor alcance, Acuña .

“Cuando estos lugares destinados al deporte y la recreación son vandalizados, los niños y jóvenes se quedan sin áreas para jugar, lo que fomenta el sedentarismo y los expone a actividades delictivas”, señaló.

Los espacios dañados —grafiteados, con luminarias rotas o en condiciones de abandono— generan una percepción de inseguridad que, de acuerdo con González, atrae violencia y delincuencia en las zonas afectadas.

El funcionario subrayó que ninguna de las canchas ubicadas en plazas de colonias y fraccionamientos está privatizada ni pertenece a un solo equipo. Por el contrario, explicó que se trabaja con distintos grupos deportivos para organizar torneos y encuentros amistosos, con el objetivo de fomentar la convivencia y el deporte comunitario.