Destruyen espacios deportivos y dejan sin canchas a jóvenes en Acuña
Autoridades advirtieron que el deterioro de espacios recreativos genera percepción de inseguridad y limita las actividades deportivas en colonias
ACUÑA, COAH.- A pesar de los esfuerzos recientes por rehabilitar espacios deportivos en plazas de colonias y fraccionamientos, varios de ellos han sido vandalizados en poco tiempo. Esta situación no solo afecta el desarrollo del deporte, sino que genera una problemática social de mayor alcance, Acuña.
El director de Deportes del municipio, José González, hizo un llamado a la comunidad para cuidar estos sitios que, aseguró, son patrimonio de todos. Además, invitó a reportar cualquier acto de destrucción a la Dirección de Seguridad Pública.
“Cuando estos lugares destinados al deporte y la recreación son vandalizados, los niños y jóvenes se quedan sin áreas para jugar, lo que fomenta el sedentarismo y los expone a actividades delictivas”, señaló.
Los espacios dañados —grafiteados, con luminarias rotas o en condiciones de abandono— generan una percepción de inseguridad que, de acuerdo con González, atrae violencia y delincuencia en las zonas afectadas.
El funcionario subrayó que ninguna de las canchas ubicadas en plazas de colonias y fraccionamientos está privatizada ni pertenece a un solo equipo. Por el contrario, explicó que se trabaja con distintos grupos deportivos para organizar torneos y encuentros amistosos, con el objetivo de fomentar la convivencia y el deporte comunitario.