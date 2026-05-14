Destruyen espacios deportivos y dejan sin canchas a jóvenes en Acuña

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    Destruyen espacios deportivos y dejan sin canchas a jóvenes en Acuña
    El deterioro en canchas y plazas públicas afecta las actividades recreativas de niños y jóvenes, además de generar una imagen de abandono en varios sectores de la ciudad. ARCHIVO

Autoridades advirtieron que el deterioro de espacios recreativos genera percepción de inseguridad y limita las actividades deportivas en colonias

ACUÑA, COAH.- A pesar de los esfuerzos recientes por rehabilitar espacios deportivos en plazas de colonias y fraccionamientos, varios de ellos han sido vandalizados en poco tiempo. Esta situación no solo afecta el desarrollo del deporte, sino que genera una problemática social de mayor alcance, Acuña.

El director de Deportes del municipio, José González, hizo un llamado a la comunidad para cuidar estos sitios que, aseguró, son patrimonio de todos. Además, invitó a reportar cualquier acto de destrucción a la Dirección de Seguridad Pública.

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“Cuando estos lugares destinados al deporte y la recreación son vandalizados, los niños y jóvenes se quedan sin áreas para jugar, lo que fomenta el sedentarismo y los expone a actividades delictivas”, señaló.

Los espacios dañados —grafiteados, con luminarias rotas o en condiciones de abandono— generan una percepción de inseguridad que, de acuerdo con González, atrae violencia y delincuencia en las zonas afectadas.

El funcionario subrayó que ninguna de las canchas ubicadas en plazas de colonias y fraccionamientos está privatizada ni pertenece a un solo equipo. Por el contrario, explicó que se trabaja con distintos grupos deportivos para organizar torneos y encuentros amistosos, con el objetivo de fomentar la convivencia y el deporte comunitario.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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