Riña entre niños deja tres heridos con arma blanca en Acuña

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    Riña entre niños deja tres heridos con arma blanca en Acuña
    Elementos policiacos implementaron un operativo para resguardar al presunto agresor, debido a la tensión generada entre familiares de los lesionados tras el ataque ocurrido en calles de la colonia Porvenir. REDES SOCIALES

Autoridades investigan posibles omisiones en el entorno familiar del menor señalado como presunto responsable, quien no cuenta con documentación oficial

ACUÑA, COAH.- La tranquilidad de la colonia Porvenir, en Ciudad Acuña, se vio interrumpida la noche del martes luego de que una discusión entre menores terminara en una agresión con arma blanca que dejó a tres niños lesionados y provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Luis G. Urbina y Manuel Acuña, donde vecinos del sector comenzaron a solicitar apoyo de emergencia al percatarse de que varios menores presentaban heridas provocadas presuntamente con una navaja.

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$!Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los menores lesionados con arma blanca antes de trasladarlos a la Clínica 92 del IMSS y posteriormente al Hospital General para continuar con su valoración médica.
Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los menores lesionados con arma blanca antes de trasladarlos a la Clínica 92 del IMSS y posteriormente al Hospital General para continuar con su valoración médica. REDES SOCIALES

Mientras arribaban paramédicos y autoridades, habitantes de la zona auxiliaron a los lesionados para contener las heridas y mantenerlos conscientes. Minutos después, elementos de seguridad implementaron un operativo para resguardar al presunto agresor y evitar que familiares de las víctimas intentaran agredirlo debido al enojo generado por lo ocurrido.

Entre los afectados se encuentra Sergio, de 12 años, quien sufrió una lesión punzocortante en el abdomen y posteriormente otra valoración médica reveló una herida en el pecho de aproximadamente un centímetro. También resultaron heridos Abraham, de 11 años, e Irlan, de 9, ambos con lesiones en el costado y tórax.

Los menores fueron trasladados inicialmente a la Clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibieron atención médica de urgencia. Posteriormente, algunos de ellos fueron canalizados al Hospital General para continuar bajo observación y descartar daños internos. De acuerdo con los reportes médicos, ninguno fue reportado en estado crítico.

Las primeras investigaciones apuntan a que la agresión ocurrió tras una discusión durante un juego de trompos entre varios niños del sector. Presuntamente, uno de los participantes se molestó tras perder y sacó un arma blanca con la que atacó a los demás menores en repetidas ocasiones.

$!La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia mantiene bajo resguardo al menor señalado como responsable, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y revisar su entorno familiar.
La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia mantiene bajo resguardo al menor señalado como responsable, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y revisar su entorno familiar. REDES SOCIALES

El señalado como responsable fue identificado de manera preliminar como Neymar, alias “El Pelón”, cuya edad no ha sido establecida con precisión. Versiones iniciales indican que tendría entre 11 y 14 años. Debido a esta situación, personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia quedó a cargo de su resguardo mientras se determina su situación legal y se revisa su entorno familiar.

Trascendió además que el menor no cuenta con documentación oficial, como acta de nacimiento, por lo que autoridades iniciaron investigaciones relacionadas con posibles omisiones en el cuidado del adolescente. De manera extraoficial también se informó que la madre del menor fue detenida por autoridades, aunque no se detalló si su situación jurídica está directamente vinculada con la agresión.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes continúan con las diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y definir responsabilidades.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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