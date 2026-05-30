Retiran maquinaria Caterpillar de la mina de Hércules; exobreros denuncian desmantelamiento de activos de AHMSA

La salida de maquinaria pesada de la mina de Hércules, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), continúa generando preocupación entre habitantes y exobreros de la empresa, quienes desde hace varios días han documentado en redes sociales el traslado de equipos que durante años formaron parte de las operaciones mineras. De acuerdo con exobreros consultados por VANGUARDIA, la maquinaria que está siendo retirada pertenece a la empresa Caterpillar, la cual obtuvo una resolución judicial para recuperar equipos que se encontraban en el yacimiento de Hércules.

Ervey Valenzuela, representante de los exobreros de AHMSA, señaló que desde la semana pasada comenzaron a recibir reportes sobre la salida de unidades y que hasta este miércoles continuaban los movimientos dentro de la mina. “Sabemos que desde la semana pasada está ocurriendo esto y todavía ayer nos informaron que seguían sacando los últimos equipos de Caterpillar. La jueza Ruth fue quien ordenó que la empresa pudiera recuperar sus unidades”, comentó. OTROS ACTIVOS EN RECUPERACIÓN Explicó que la situación forma parte de una serie de resoluciones judiciales relacionadas con bienes de terceros que permanecían dentro de las instalaciones de AHMSA. Recordó además que existen otros procesos para recuperar activos ubicados en Monclova.

“También sabemos que buscan recuperar montacargas y equipo de cómputo que se encuentra en Altos Hornos de México”, agregó. El movimiento de los equipos ocurre en medio del concurso mercantil que aún enfrenta la acerera. Este proceso mantiene en incertidumbre el futuro de los activos de la compañía y de las comunidades que durante décadas dependieron de su actividad productiva. PREOCUPACIÓN ENTRE EXTRABAJADORES Valenzuela aseguró que existe preocupación entre los exobreros por la falta de personal que actualmente permanece en la mina de Hércules, situación que, dijo, facilita la salida de los equipos. “Hércules prácticamente está sola, no hay personal. Está en una situación diferente a la que tenemos en Monclova y aun así están retirando los equipos”, expresó.

Mientras tanto, habitantes de la comunidad han manifestado en redes sociales su preocupación al observar cómo la maquinaria abandona el complejo minero que durante generaciones fue una fuente de empleo para la región. La salida de estos equipos revive la incertidumbre sobre el futuro de Hércules y de las familias que aún esperan una solución para la empresa siderúrgica, cuya crisis ha impactado a miles de trabajadores en las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila.

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