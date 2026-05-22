Detienen a tres cobradores por presunto ‘levantón’ de deudora en Acuña

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en el exterior de la vivienda de la afectada. De acuerdo con los reportes, los involucrados presuntamente intentaron subirla por la fuerza a un vehículo para presionarla a conseguir dinero con familiares y conocidos, con el objetivo de liquidar la deuda que mantenía con la financiera.

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Tres empleados de una empresa financiera fueron detenidos por elementos del Mando Coordinado luego de ser señalados por una mujer de haberla retenido y amenazado para obligarla a cubrir un adeudo pendiente, en Acuña .

La denuncia también señala que los cobradores le habrían planteado otra alternativa para cubrir el adeudo: acudir a una tienda departamental y adquirir artículos electrónicos a crédito para entregarlos como forma de pago.

La intervención de los agentes permitió frustrar la acción y asegurar a los presuntos responsables, identificados como Daniel “N”, de 51 años; Valentina “N”, de 38; y Adriana “N”, de 32 años, quienes manifestaron trabajar para la empresa Vale Amigo.

Durante las diligencias, las autoridades también aseguraron un vehículo relacionado con el caso, el cual presuntamente fue utilizado durante los hechos denunciados.

Tras su captura, los tres sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, donde se inició una carpeta de investigación para determinar las posibles responsabilidades penales derivadas del incidente.

Las autoridades analizan la probable comisión de delitos como privación ilegal de la libertad y amenazas, mientras continúan recabando testimonios y evidencias para esclarecer lo sucedido.

El caso quedó en manos de la representación social, que será la encargada de definir la situación jurídica de los detenidos conforme avance la investigación.

(Con información de medios locales)