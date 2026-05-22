Sabinas: cateo antidrogas deja tres detenidos y un inmueble asegurado en Villa de Agujita

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Sabinas: cateo antidrogas deja tres detenidos y un inmueble asegurado en Villa de Agujita
    Elementos de seguridad mantuvieron resguardado el perímetro mientras se desarrollaba la diligencia judicial que permitió asegurar narcóticos, indicios relacionados con el narcomenudeo y un inmueble investigado por las autoridades. REDES SOCIALES

El cateo fue resultado de investigaciones iniciadas tras varios reportes anónimos que alertaban sobre presuntas actividades relacionadas con el narcomenudeo en la colonia Dávila

SABINAS, COAH.– Un cateo ejecutado por corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno en la colonia Dávila, en Sabinas, culminó con la detención de tres personas, el aseguramiento de presuntos narcóticos y el resguardo de un inmueble que era investigado por posibles actividades relacionadas con el narcomenudeo.

La movilización se desarrolló tras una serie de reportes anónimos recibidos por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), los cuales derivaron en trabajos de investigación que permitieron reunir elementos para solicitar una orden judicial de cateo. Una vez autorizada por un juez de control, las autoridades desplegaron el operativo en la Villa de Agujita.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cuanto-cuesta-llenar-el-album-del-mundial-2026-segun-un-experto-en-datos-de-la-uadec-PM20861259

La intervención correspondió al cateo número 49 realizado en la Región Carbonífera dentro de las acciones dirigidas al combate de la venta y distribución de drogas. Durante la diligencia, los agentes ingresaron al domicilio señalado en las investigaciones y localizaron a varias personas en el interior.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, en el inmueble fue asegurado un hombre que presuntamente acudía al sitio como comprador de narcóticos. Asimismo, fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes son señalados dentro de las investigaciones como presuntos distribuidores de sustancias ilícitas.

Durante la revisión del domicilio también fueron localizadas y aseguradas sustancias con características similares a la metanfetamina, droga conocida de manera común como “cristal”. Además, se aseguraron diversos indicios que serán integrados a las investigaciones para determinar su posible relación con actividades de narcomenudeo.

La operación generó una importante presencia policial en el sector, donde participaron elementos estatales y federales que mantuvieron asegurado el perímetro mientras se desarrollaba la diligencia judicial. Vecinos de la colonia observaron el despliegue de unidades y personal operativo durante varias horas.

Al concluir las acciones, el inmueble quedó asegurado por las autoridades. Los dos detenidos, así como el hombre localizado en calidad de comprador y los narcóticos decomisados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir la situación jurídica de los involucrados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Sabinas

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Maestro limpio

Maestro limpio
true

Con la 4T la legalidad es letra muerta
true

POLITICÓN: ¿Sepulta Morena las dinastías? Ariadna Montiel frena a Saúl Monreal y manda mensaje a Salgado Macedonio
Las audioguías tienen una duración de dos horas, lo que permite realizar un recorrido del museo con las piezas más importantes.

Saltillo: Museo del Desierto agrega el idioma coreano a sus audioguías para ampliar audiencia
Elementos policiales acudieron a un domicilio ubicado en la calle 14 de Febrero, donde se reportó una riña doméstica que dejó a una persona lesionada y al presunto agresor prófugo.

Saltillo: le pide que vaya a trabajar y termina golpeado con un bate por su propio hijo

Los Saraperos de Saltillo se quedaron con el Clásico del Norte tras vencer 6-2 a los Sultanes de Monterrey en el tercer y decisivo juego disputado en el Estadio Francisco I. Madero.

Saraperos asegura el Clásico del Norte con triunfo sobre Monterrey en el tercero de la serie
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Cuba ha sido una amenaza para la seguridad nacional durante años debido a sus vínculos con adversarios de Estados Unidos y que Trump está decidido a abordar el asunto.

Trump y Rubio reavivan la amenaza de una intervención militar de EU en Cuba
Lanzamiento de un misil Iskander por una tripulación bielorrusa desde el campo de tiro de Kapustin Yar en Rusia, durante unas maniobras nucleares conjuntas llevadas a cabo por los ejércitos ruso y bielorruso.

Realizan Rusia y Bielorrusia ejercicios nucleares en tierra, mar y aire