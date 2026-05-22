Sabinas: cateo antidrogas deja tres detenidos y un inmueble asegurado en Villa de Agujita

La movilización se desarrolló tras una serie de reportes anónimos recibidos por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), los cuales derivaron en trabajos de investigación que permitieron reunir elementos para solicitar una orden judicial de cateo. Una vez autorizada por un juez de control, las autoridades desplegaron el operativo en la Villa de Agujita.

SABINAS, COAH.– Un cateo ejecutado por corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno en la colonia Dávila, en Sabinas , culminó con la detención de tres personas, el aseguramiento de presuntos narcóticos y el resguardo de un inmueble que era investigado por posibles actividades relacionadas con el narcomenudeo.

La intervención correspondió al cateo número 49 realizado en la Región Carbonífera dentro de las acciones dirigidas al combate de la venta y distribución de drogas. Durante la diligencia, los agentes ingresaron al domicilio señalado en las investigaciones y localizaron a varias personas en el interior.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, en el inmueble fue asegurado un hombre que presuntamente acudía al sitio como comprador de narcóticos. Asimismo, fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes son señalados dentro de las investigaciones como presuntos distribuidores de sustancias ilícitas.

Durante la revisión del domicilio también fueron localizadas y aseguradas sustancias con características similares a la metanfetamina, droga conocida de manera común como “cristal”. Además, se aseguraron diversos indicios que serán integrados a las investigaciones para determinar su posible relación con actividades de narcomenudeo.

La operación generó una importante presencia policial en el sector, donde participaron elementos estatales y federales que mantuvieron asegurado el perímetro mientras se desarrollaba la diligencia judicial. Vecinos de la colonia observaron el despliegue de unidades y personal operativo durante varias horas.

Al concluir las acciones, el inmueble quedó asegurado por las autoridades. Los dos detenidos, así como el hombre localizado en calidad de comprador y los narcóticos decomisados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir la situación jurídica de los involucrados.