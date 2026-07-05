Entrega DIF Acuña apoyos a 400 madres solteras mediante programa ‘Apoyándote con Amor’

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Acuña
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    Entrega DIF Acuña apoyos a 400 madres solteras mediante programa ‘Apoyándote con Amor’
    El programa está dirigido a madres solteras con hijas e hijos de 0 a 36 meses de edad. CORTESÍA

El programa busca fortalecer la economía de los hogares con mayores necesidades

ACUÑA, COAH.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Acuña realizó una nueva entrega del programa social “Apoyándote con Amor”, mediante el cual se benefició a 400 madres solteras con hijas e hijos de entre 0 y 36 meses de edad.

Como parte de esta acción, las beneficiarias recibieron dotaciones de leche y pañales, apoyos destinados a fortalecer la economía familiar y contribuir al bienestar de los menores durante su etapa de lactancia y primeros años de vida.

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De acuerdo con el DIF Municipal, las madres que recibieron el beneficio fueron aquellas que se registraron y cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida durante el pasado mes de febrero.

En esta ocasión, las familias recibieron una doble entrega, correspondiente a los meses de junio y julio, con el propósito de ampliar el respaldo a los hogares que enfrentan mayores necesidades.

Las autoridades municipales señalaron que este programa forma parte de las acciones permanentes para atender a los sectores más vulnerables de la población, mediante apoyos que impacten de manera directa en la calidad de vida de las familias.

El DIF Municipal de Acuña reiteró su compromiso de continuar impulsando programas sociales con enfoque humano y solidario, orientados a generar bienestar y brindar mejores oportunidades a las madres de familia y a sus hijos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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