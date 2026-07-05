Entrega DIF Acuña apoyos a 400 madres solteras mediante programa ‘Apoyándote con Amor’

Como parte de esta acción, las beneficiarias recibieron dotaciones de leche y pañales, apoyos destinados a fortalecer la economía familiar y contribuir al bienestar de los menores durante su etapa de lactancia y primeros años de vida.

ACUÑA, COAH.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Acuña realizó una nueva entrega del programa social “Apoyándote con Amor”, mediante el cual se benefició a 400 madres solteras con hijas e hijos de entre 0 y 36 meses de edad.

De acuerdo con el DIF Municipal, las madres que recibieron el beneficio fueron aquellas que se registraron y cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida durante el pasado mes de febrero.

En esta ocasión, las familias recibieron una doble entrega, correspondiente a los meses de junio y julio, con el propósito de ampliar el respaldo a los hogares que enfrentan mayores necesidades.

Las autoridades municipales señalaron que este programa forma parte de las acciones permanentes para atender a los sectores más vulnerables de la población, mediante apoyos que impacten de manera directa en la calidad de vida de las familias.

El DIF Municipal de Acuña reiteró su compromiso de continuar impulsando programas sociales con enfoque humano y solidario, orientados a generar bienestar y brindar mejores oportunidades a las madres de familia y a sus hijos.