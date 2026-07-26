Francisco Alejandro Leyva: ¿Vuelven los asesinatos políticos, ahora con la 4T?

Estaba desayunando unas quesadillas y unos tacos. Nada más. No hacía otra cosa, sólo gozaba sus primeros bocados del día. Con destreza, como tantos mexicanos, Francisco Alejandro le estaba metiendo el diente y las muelas a unas quecas con salsa, tal como usted y yo lo hacemos desde siempre en el changarro que más nos gusta, ahí, justo en la calle o en el mercado de nuestros amores culinarios. Iba en pants rojos y sudadera azul marino. Llevaba tenis. Parecía un día cualquiera, hasta que lo ejecutaron, hasta que un sicario lo coció por la espalda a balazos calibre nueve milímetros en un puesto de comida cercano a su casa, en el municipio de San Pablo Etla, en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.

Detengámonos un instante y sopesemos. Imagine usted que da los buenos días al taquero y a la quesadillera. Pura felicidad, hasta que por detrás se acerca una moto con dos batos; uno desciende, desenfunda y le sorraja tres balazos. Pum-pum-pum. La marca de la casa, el sello del sicariato nacional. Usted se entera de que ya está muerto por la fracción de segundo en que alcanza a percibir el estruendo que le silba detrás de las orejas. Luego, nada, unos, dos, tres golpes secos de plomo que le suprimen la vista y la consciencia para siempre. Usted ya es un charco de sangre con la cabeza recargada en una barra porque en México, al menos para algunos periodistas entrones y críticos, la vida sí puede ser nada más un instante, un rompecabezas fugaz donde cada día nomás alcanza el tiempo para poner una pieza antes de que se lo chinguen de uno, dos, tres plomazos. Leo en la prensa oaxaqueña que, de acuerdo con el reporte policial, el crimen fue perpetrado alrededor de las 10:50 horas en el fraccionamiento La Esmeralda, cuando efectivamente dos sujetos arribaron al puesto de comida en una motocicleta; uno de ellos descendió del caballo de la muerte, se acercó a Leyva Aguilar y le disparó por detrás en al menos tres ocasiones entre el cuello y la cabeza. Entre el cuello y la cabeza. Nada de a dónde caiga. El hitman ya sabía cuándo jalar el gatillo y hacia dónde disparar las balas. Luego se subió rápidamente a la moto encendida y su cómplice aceleró rumbo a la muy mexicana avenida impunidad para ir a cobrar el jale.