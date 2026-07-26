La protección animal: el compromiso del Estado y la sociedad para salvaguardar y respetar la dignidad de quienes no tienen voz

Los animales son seres sintientes; esto implica que pueden sentir dolor, miedo, sufrimiento, rechazo, estrés, alegría y bienestar. No son objetos ni cosas, son seres vivos capaces de experimentar emociones y de sufrir cuando son víctimas de maltrato, abandono o negligencia. Por ello, merecen un trato digno y respetuoso.

Así como un termómetro mide la temperatura del cuerpo para conocer el estado de salud de una persona, la forma en que una sociedad trata a los animales permite conocer la salud de sus valores. El respeto por la vida, la empatía y el rechazo a la violencia se reflejan en la manera en que protegemos a quienes no pueden defenderse por sí mismos, aquellos que no tienen voz.

Entre todos los animales, hay uno que ha acompañado al ser humano desde hace miles de años y que ocupa un lugar especial en la sociedad: el perro. Ha sido guardián, compañero, guía, rescatista y, para muchas personas, un integrante más de la familia. Su lealtad y afecto incondicional han hecho que se le conozca como el mejor amigo del ser humano.

Paradójicamente, también es uno de los animales que más sufre la indiferencia y la crueldad. Lamentablemente, existen muchos perros abandonados, desnutridos, enfermos, amarrados durante toda su vida o expuestos al sol y a la lluvia sin agua ni alimento. Otros son golpeados, utilizados para peleas clandestinas o víctimas de actos de extrema violencia injustificables.

El maltrato animal tiene múltiples caras y una de ellas es cuando un perro es abandonado, privado de atención médica, mantenido en condiciones insalubres, utilizado únicamente para reproducirse o condenado a vivir toda su vida encadenado. La omisión también lastima y muchas veces este tipo de maltrato pasa desapercibido.

Durante mucho tiempo estas conductas fueron vistas como asuntos de poca relevancia, bajo la visión de que los animales son sólo cosas. Hoy sabemos que no es así. El maltrato hacia los animales es una forma de violencia que impacta y afecta a toda la sociedad.

Las cifras son preocupantes, ya que miles de perros son abandonados cada año, muchos de los casos nunca se denuncian y la posibilidad de que exista una investigación eficaz y una sanción para los responsables sigue siendo limitada.

Gran parte de los hechos de maltrato animal permanecen en impunidad, mientras que muchos animales siguen expuestos a la crueldad. Esta realidad expone la necesidad de denunciar, de la aplicación efectiva de la legislación en materia de protección animal, del compromiso de las autoridades y de la sociedad para erradicar el maltrato animal.

Detrás de cada animal en situación de calle existe una historia de irresponsabilidad, abandono o indiferencia. Por ello, la solución no depende únicamente de los refugios, de las asociaciones protectoras o del Estado; requiere del compromiso y respeto de toda la sociedad.