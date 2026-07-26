Torreón: Entre incrementos y ‘ajustes’, queremos transparencia

El gasto devengado en servicios personales en Torreón durante los últimos años refleja un aumento constante, de acuerdo con las cuentas públicas revisadas para esta columna, lo cual esencialmente debería ser el resultado del incremento salarial por inflación: en 2021 el gasto en nómina fue de mil 31.4 millones de pesos; en 2022 se elevó 3.5 por ciento; en 2023 creció 9.5 por ciento respecto al año anterior; posteriormente, 5.9 por ciento en 2024 y 4.1 por ciento en 2025, cuando alcanzó los mil 288.1 millones de pesos.

Hace unos días, el gobierno municipal de Miguel Riquelme , en Torreón, anunció el recorte de 60 trabajadores por cambios de jefes y “ajustes internos” en las oficinas, sin dar más información.

El gasto en Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (que incluye a los trabajadores de planta o sindicalizados) ha mostrado un crecimiento sostenido: en 2021, el año previo al inicio de la era de Román Cepeda, se devengaron 552.4 millones de pesos para personal permanente.

Para 2025, el gasto en personal permanente alcanzó los 717.8 millones de pesos, lo que representa un incremento considerable respecto al inicio del periodo analizado.

Cierto, otra vez, que no necesariamente se trata de un aumento en el número de trabajadores. Según la nómina de junio de este año, sólo 30 trabajadores sindicalizados fueron dados de alta desde 2022.

Sin embargo, llaman la atención algunos sueldos hoy en día de personal sindicalizado:

José Luis Martínez García, cobrador de Plazas y Mercados: 85 mil 523.28 pesos netos mensuales. José Luis Garza Nava, supervisor de Plazas y Mercados: 75 mil 729.96 pesos. Iván de Jesús Cruz Quintana, cobrador de Plazas y Mercados: 69 mil 667.39 pesos netos mensuales.

Son los tres sindicalizados que más ganan en el municipio. Y los dos primeros perciben más que cualquier otro funcionario del Ayuntamiento. Hay otros casos como el de José Isabel Acosta González y José Luis Martínez Wong, notificador y técnico del departamento de rezagos del predial, respectivamente, que cobran más de 60 mil pesos al mes.

Además, al menos en la nómina de junio de este año, había registro de 450 trabajadores por honorarios, todos habiendo ingresado en 2025 o 2026, y que le cuestan 6.2 millones de pesos mensuales de manera neta.

Hay otro incremento que me llama la atención y que se presentó durante los cuatro años completos de la administración de Cepeda: el aumento exponencial en “Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias”, como se registra en la cuenta pública.

Este rubro muestra uno de los crecimientos más inusuales y constantes: mientras en 2021 este rubro se reportó en cero pesos, para 2022 la cifra ascendió a 2 millones 096 mil 364.38 pesos. En 2023, se disparó a 45 millones 007 mil 474.27 pesos, lo que representa un aumento superior al 2,000 por ciento respecto al año anterior. En 2024, volvió a duplicarse, alcanzando los 93 mil 800 mil 142.26 pesos. Para 2025, la tendencia continuó al alza, llegando a 99 millones 117 mil 739.27 pesos.

¿Qué “otros gastos” pudieron representar casi 100 millones de pesos?

AL TIRO

Si el incremento de la nómina responde a la contratación de más personal, entonces habría que justificar por qué fue necesario ampliar la estructura administrativa mientras ahora se anuncian despidos por “ajustes”.

Y si casi 100 millones de pesos terminaron registrados en 2025 como “Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias”, la autoridad tendría que explicar con precisión qué integró ese concepto y por qué creció de manera tan acelerada en apenas cuatro años.