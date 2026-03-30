Habilitan bodega para evitar robos en escuelas de Acuña durante vacaciones

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 30 marzo 2026
    Habilitan bodega para evitar robos en escuelas de Acuña durante vacaciones
    A partir de este lunes se encuentra habilitada una bodega para el resguardo bienes de valor y eviten robos en planteles educativos durante el periodo vacacional de Semana Santa. Cortesía

En la región de Acuña y Jiménez operan cerca de 200 escuelas que atenderán el receso vacacional hasta el 10 de abril

ACUÑA, COAH.– La Dirección de Servicios Educativos en la Región Norte informó que, a partir de esta semana, se encuentra habilitada una bodega destinada a que las y los directores de escuelas de nivel básico resguarden bienes de valor y eviten robos durante el periodo vacacional de Semana Santa.

César Morales Veloz, titular del área, explicó que el Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Educación, realiza este esfuerzo cada ciclo escolar para ofrecer un espacio seguro donde los directores puedan proteger mobiliario, equipo y materiales que pudieran ser objeto de sustracción.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/entregaran-sillas-de-ruedas-personalizadas-a-pacientes-con-paralisis-cerebral-infantil-en-acuna-JM19732193

“La directora o el director de cada escuela es responsable de decidir qué bienes deben resguardarse. Si ocurre algún incidente durante las vacaciones, la responsabilidad recae en la administración del plantel; por ello, es fundamental prevenir pérdidas o actos de vandalismo”, señaló Morales Veloz.

El funcionario subrayó que, en caso de extravío, son los directivos y padres de familia quienes deben reponer los bienes afectados, lo que hace aún más relevante el uso de la bodega habilitada.

En la región de Acuña y Jiménez operan alrededor de 200 escuelas de educación básica que atienden a más de 34 mil alumnos. Ellos disfrutarán del receso vacacional del 30 de marzo al 10 de abril.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Robos
Seguridad
Semana Santa

Localizaciones


Acuña

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Peces agolfados

Peces agolfados
true

El cuerpo del delito
true

POLITICÓN: Operativos contra autos robados en Saltillo ni frenan fraude ni corrupción
Myra Cheng, candidata a doctora en informática Cinoo Lee, investigadora postdoctoral en psicología, y Dan Jurafsky, profesor de informática y lingüística en el campus universitario de Stanford, California.

Estudio alerta sobre chatbots que refuerzan que las personas tomen malas decisiones y dañan sus relaciones
Noelia, una chica de Barcelona quien, en 2022, intentó suicidarse después de haber sufrido una agresión sexual múltiple.

Noelia y la Eutanasia
Jugadores y cuerpo técnico encabezado por Daniel Suárez e Israel Carrillo sellaron el boleto nacional.

Coahuila Sub-15 avanza a la Olimpiada Nacional 2026 tras destacar en Saltillo
El presidente Trump llega a la pista, acompañado por su seguridad y personal militar en uniforme ceremonial; su gestión de la guerra ha sido descrita como errática, oscilando entre amenazas de escalada e intentos de diplomacia.

Ultimátums descabellados y bombardeos ‘a mansalva’: un retrato de Trump en guerra
Manifestantes en Cuba portan retratos de Fidel Castro; A pesar de los cambios de liderazgo, el legado de la familia Castro sigue siendo fundamental para la simbología del poder en la isla.

Los herederos de Castro emergen en medio de la crisis en Cuba