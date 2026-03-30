Habilitan bodega para evitar robos en escuelas de Acuña durante vacaciones

César Morales Veloz, titular del área, explicó que el Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Educación, realiza este esfuerzo cada ciclo escolar para ofrecer un espacio seguro donde los directores puedan proteger mobiliario, equipo y materiales que pudieran ser objeto de sustracción.

ACUÑA, COAH.– La Dirección de Servicios Educativos en la Región Norte informó que, a partir de esta semana, se encuentra habilitada una bodega destinada a que las y los directores de escuelas de nivel básico resguarden bienes de valor y eviten robos durante el periodo vacacional de Semana Santa.

“La directora o el director de cada escuela es responsable de decidir qué bienes deben resguardarse. Si ocurre algún incidente durante las vacaciones, la responsabilidad recae en la administración del plantel; por ello, es fundamental prevenir pérdidas o actos de vandalismo”, señaló Morales Veloz.

El funcionario subrayó que, en caso de extravío, son los directivos y padres de familia quienes deben reponer los bienes afectados, lo que hace aún más relevante el uso de la bodega habilitada.

En la región de Acuña y Jiménez operan alrededor de 200 escuelas de educación básica que atienden a más de 34 mil alumnos. Ellos disfrutarán del receso vacacional del 30 de marzo al 10 de abril.