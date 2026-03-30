Entregarán sillas de ruedas personalizadas a pacientes con parálisis cerebral infantil en Acuña

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Acuña
/ 30 marzo 2026
    Entregarán sillas de ruedas personalizadas a pacientes con parálisis cerebral infantil en Acuña
    Personal especializado realizó toma de medidas para adaptar las sillas a cada paciente. Cortesía

Especialistas provenientes de San Antonio participarán en la adaptación de sillas tras el proceso de medición y revisión de expedientes

ACUÑA, COAH.– A partir de esta semana comenzó la fabricación de sillas de ruedas especiales y personalizadas para niñas, niños y adolescentes con parálisis cerebral infantil (PCI), con el objetivo de atender las necesidades específicas de cada paciente, en Acuña.

Directivos y personal del DIF Municipal, en coordinación con el Consulado de México en Del Río, Texas, sostuvieron una reunión informativa con madres y padres de familia de los beneficiarios del programa.

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En semanas previas, el Departamento de Inclusión y Vida Plena (Discapacidad) trabajó de manera cercana con cada paciente, integrando expedientes, revisando documentación para la gestión de permisos humanitarios —en los casos necesarios— y realizando la toma de medidas, con el fin de agilizar el proceso cuando arriben los especialistas provenientes de San Antonio, Texas.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral infantil, brindándoles herramientas que favorezcan su movilidad, autonomía y bienestar”, destacó el DIF en un comunicado.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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