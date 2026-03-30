Entregarán sillas de ruedas personalizadas a pacientes con parálisis cerebral infantil en Acuña

ACUÑA, COAH.– A partir de esta semana comenzó la fabricación de sillas de ruedas especiales y personalizadas para niñas, niños y adolescentes con parálisis cerebral infantil (PCI), con el objetivo de atender las necesidades específicas de cada paciente, en Acuña.

Directivos y personal del DIF Municipal, en coordinación con el Consulado de México en Del Río, Texas, sostuvieron una reunión informativa con madres y padres de familia de los beneficiarios del programa.