Hallan sin vida a joven en vivienda del Centro de Acuña

ACUÑA, COAH.- Un joven de 22 años fue encontrado sin vida la mañana del sábado al interior de un domicilio ubicado en la calle Hidalgo, en la Zona Centro de Ciudad Acuña, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial. De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, el hallazgo se registró luego de que un familiar del fallecido saliera de la vivienda para dirigirse a su jornada laboral en la Clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, poco después recibió un aviso en el que le indicaban que el inmueble permanecía cerrado y que el joven no respondía a los llamados.

Ante la preocupación por la falta de comunicación, el familiar regresó al domicilio y decidió ingresar para verificar la situación. Fue en una de las habitaciones donde localizó al joven inconsciente, por lo que de inmediato se solicitó la intervención de las autoridades. Elementos de la Policía Preventiva Municipal arribaron al sitio para acordonar el área y tomar conocimiento de lo ocurrido. Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las diligencias correspondientes dentro del inmueble con el fin de recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Tras las primeras inspecciones, se ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial la causa de la muerte. De forma preliminar, las autoridades señalaron que el caso podría tratarse de una muerte autoinfligida; no obstante, será a través de las investigaciones y los resultados periciales que se confirme esta línea. La Fiscalía General de Justicia en la Zona Norte II mantiene abierta la carpeta de investigación y continúa con las indagatorias para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos en este domicilio del primer cuadro de la ciudad. (Con información de medios locales)

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