Coahuila registra alta afluencia turística en primera semana vacacional

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Coahuila
/ 5 abril 2026
    Coahuila registra alta afluencia turística en primera semana vacacional
    Alta afluencia de visitantes impulsa economía en distintas regiones del Estado. CORTESÍA

Visitantes generan derrama millonaria y elevan ocupación hotelera, impulsados por actividades culturales, religiosas y atractivos regionales

El estado de Coahuila vivió una intensa movilidad de viajeros durante el arranque del periodo vacacional, consolidándose como uno de los destinos preferidos a nivel nacional por su diversidad de experiencias y condiciones de seguridad.

Con una amplia agenda de actividades y la presencia de sus 8 Pueblos Mágicos, la entidad recibió cerca de 470 mil visitantes, generando una derrama superior a los 500 millones de pesos, además de alcanzar una ocupación hotelera promedio del 72.5 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/pueblos-magicos-de-coahuila-romperan-record-de-visitantes-secretaria-de-turismo-PI19779152

TRADICIÓN, CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Durante la Semana Santa se realizaron eventos como los Vía Crucis vivientes y la Procesión del Silencio, que congregaron a miles de asistentes. A ello se sumaron festivales gastronómicos, rodeos, cabalgatas, actividades culturales, deportivas y artísticas en distintas regiones.

$!Eventos religiosos y culturales atraen a miles durante el periodo vacacional.
Eventos religiosos y culturales atraen a miles durante el periodo vacacional. CORTESÍA

Los Pueblos Mágicos destacaron como los destinos con mayor demanda, alcanzando ocupaciones del 82 por ciento entre semana y hasta el 100 por ciento en fines de semana, con más de 170 mil visitantes y una derrama cercana a los 200 millones de pesos.

Municipios con vocación turística como Saltillo, Torreón y Monclova concentraron más de 300 mil visitantes, generando ingresos superiores a los 315 millones de pesos.

$!Pueblos Mágicos registran ocupación total durante fines de semana.
Pueblos Mágicos registran ocupación total durante fines de semana. CORTESÍA

ESTRATEGA DE PROMOCIÓN DA RESULTADOS

La campaña “Turistea por el Estado más seguro” influyó en la decisión de viaje de miles de personas, quienes destacaron las condiciones de seguridad como un factor clave.

La encargada de la Secretaría de Turismo, Martha Elena Moncada Zertuche, señaló que el impulso a la promoción y eventos fue determinante para alcanzar estos resultados positivos, en línea con la estrategia del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

$!Campañas de promoción fortalecen llegada de turistas nacionales y extranjeros.
Campañas de promoción fortalecen llegada de turistas nacionales y extranjeros. CORTESÍA

Autoridades estatales prevén que en la siguiente semana se superen las cifras registradas, destacando la alta participación de familias en eventos religiosos, espacios recreativos, museos y sitios naturales en todas las regiones.

Asimismo, se reconoció la labor de la cadena de valor turística por brindar servicios de calidad a los visitantes.

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