Histórica inversión en seguridad: Acuña tendrá su primer C2 con inteligencia artificial

El alcalde Emilio de Hoyos informó que el proceso de licitación pública nacional ya concluyó y que actualmente se encuentra en construcción el edificio que albergará el nuevo centro. La inversión asciende a 14 millones 998 mil 443 pesos y forma parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias e incidentes delictivos.

ACUÑA, COAH.- Con una inversión cercana a los 15 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Acuña pondrá en marcha el primer Centro de Control y Comando (C2) en la historia del municipio, un proyecto orientado a fortalecer la seguridad pública mediante tecnología de última generación para vigilancia, monitoreo y coordinación operativa.

El equipamiento contempla la instalación de 74 cámaras urbanas de alta tecnología, entre modelos fijos, domo y PTZ, además de cinco cámaras de largo alcance con capacidad de monitoreo de hasta mil metros y zoom de 48 aumentos.

Asimismo, el sistema incorporará herramientas de reconocimiento facial, analítica de video basada en inteligencia artificial, detección perimetral y conteo de personas, todo integrado a una plataforma de ciudad segura con 105 licencias de videovigilancia.

El C2 contará además con un videowall de seis por cuatro metros para monitoreo centralizado, servidores especializados de almacenamiento, infraestructura de red de alta capacidad, ocho estaciones de operación, 14 monitores profesionales, sistema de respaldo eléctrico, control de acceso mediante reconocimiento facial y mobiliario especializado para el personal operativo.

De acuerdo con el alcalde, este esfuerzo municipal será complementado con una inversión similar por parte del Gobierno del Estado, destinada a ampliar la red de videovigilancia y fortalecer la estrategia regional de seguridad.

La primera etapa del proyecto podría iniciar con alrededor de 300 cámaras conectadas, con la meta de alcanzar hasta 500 dispositivos antes de concluir la actual administración municipal.

El nuevo sistema permitirá mantener vigilancia permanente las 24 horas del día, mejorar la prevención y atención de emergencias, generar evidencia digital para investigaciones y reforzar la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad.

Además, se busca incrementar la protección en zonas comerciales, habitacionales y vialidades estratégicas, fortaleciendo la percepción de seguridad entre la población.