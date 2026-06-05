Tormenta derriba árboles y deja daños en Acuña y Zaragoza

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    Tormenta derriba árboles y deja daños en Acuña y Zaragoza
    Elementos de seguridad retiraron palmeras y ramas que quedaron sobre vialidades tras el paso de la tormenta. JOSUÉ RODRÍGUEZ
    Tormenta derriba árboles y deja daños en Acuña y Zaragoza
    Personal militar y corporaciones de auxilio apoyaron en la remoción de árboles caídos en distintos sectores de Acuña. JOSUÉ RODRÍGUEZ
    Tormenta derriba árboles y deja daños en Acuña y Zaragoza
    Los fuertes vientos derribaron ejemplares de gran tamaño y provocaron daños en infraestructura urbana. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Granizo, fuertes vientos y lluvias provocaron cierres de vados, afectaciones en viviendas y movilización de corporaciones de auxilio

ACUÑA, COAH.- Una tormenta acompañada de granizo y fuertes vientos azotó la tarde y noche de este viernes a los municipios de Acuña y Zaragoza, donde se reportaron árboles y postes caídos, afectaciones en vialidades y daños en algunas viviendas.

Las lluvias incrementaron el caudal de arroyos, por lo que autoridades municipales cerraron varios vados para prevenir accidentes. Protección Civil había emitido previamente una alerta preventiva ante el pronóstico de tormentas, el segundo evento de este tipo registrado en lo que va del mes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/amplian-jornadas-de-salud-para-mascotas-en-ciudad-acuna-PF21176876

Tras el temporal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal y corporaciones municipales realizaron recorridos en distintos sectores para apoyar a la población y atender los reportes de emergencia.

Entre las acciones efectuadas destacaron el retiro de árboles derribados, la atención a vehículos varados y la limpieza de calles obstruidas por ramas, cables y otros residuos arrastrados por la tormenta.

$!Bomberos y policías trabajaron para liberar vialidades afectadas por árboles y tendido eléctrico derribado.
Bomberos y policías trabajaron para liberar vialidades afectadas por árboles y tendido eléctrico derribado. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Vecinos de colonias afectadas reportaron daños en techos y ventanas, además de interrupciones temporales en el suministro eléctrico. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar zonas de riesgo mientras continúan las labores de rehabilitación.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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