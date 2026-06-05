Tormenta derriba árboles y deja daños en Acuña y Zaragoza
Granizo, fuertes vientos y lluvias provocaron cierres de vados, afectaciones en viviendas y movilización de corporaciones de auxilio
ACUÑA, COAH.- Una tormenta acompañada de granizo y fuertes vientos azotó la tarde y noche de este viernes a los municipios de Acuña y Zaragoza, donde se reportaron árboles y postes caídos, afectaciones en vialidades y daños en algunas viviendas.
Las lluvias incrementaron el caudal de arroyos, por lo que autoridades municipales cerraron varios vados para prevenir accidentes. Protección Civil había emitido previamente una alerta preventiva ante el pronóstico de tormentas, el segundo evento de este tipo registrado en lo que va del mes.
Tras el temporal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal y corporaciones municipales realizaron recorridos en distintos sectores para apoyar a la población y atender los reportes de emergencia.
Entre las acciones efectuadas destacaron el retiro de árboles derribados, la atención a vehículos varados y la limpieza de calles obstruidas por ramas, cables y otros residuos arrastrados por la tormenta.
Vecinos de colonias afectadas reportaron daños en techos y ventanas, además de interrupciones temporales en el suministro eléctrico. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar zonas de riesgo mientras continúan las labores de rehabilitación.