Tormenta derriba árboles y deja daños en Acuña y Zaragoza

ACUÑA, COAH.- Una tormenta acompañada de granizo y fuertes vientos azotó la tarde y noche de este viernes a los municipios de Acuña y Zaragoza, donde se reportaron árboles y postes caídos, afectaciones en vialidades y daños en algunas viviendas.

Las lluvias incrementaron el caudal de arroyos, por lo que autoridades municipales cerraron varios vados para prevenir accidentes. Protección Civil había emitido previamente una alerta preventiva ante el pronóstico de tormentas, el segundo evento de este tipo registrado en lo que va del mes.