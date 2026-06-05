Amplían jornadas de salud para mascotas en Ciudad Acuña
Las brigadas también ofrecen servicios de desparasitación y control de garrapatas para fortalecer el bienestar de perros y gatos
ACUÑA, COAH.- La Dirección de Salud Municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 02, impulsa jornadas gratuitas de vacunación antirrábica en colonias y centros comunitarios, informó Úrsula Cariño Estrada Lomelí, titular de Salud Municipal de Acuña.
Los ciudadanos pueden acudir a la Unidad Canina, ubicada en la carretera a Santa Eulalia, kilómetro 7, así como a la Unidad Médica “La Esperanza” y a módulos temporales instalados en centros comunitarios, de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 15:00 horas.
La vacuna se aplica sin costo a perros y gatos desde el primer mes de vida, incluyendo hembras gestantes o en periodo de lactancia. Por seguridad, se recomienda llevar a los perros con correa y a los gatos en transportadora.
Además, las brigadas suelen ofrecer servicios complementarios como desparasitación y baños contra garrapatas, acciones orientadas a fortalecer la salud animal y prevenir riesgos para la comunidad.