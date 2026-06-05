Amplían jornadas de salud para mascotas en Ciudad Acuña

ACUÑA, COAH.- La Dirección de Salud Municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 02, impulsa jornadas gratuitas de vacunación antirrábica en colonias y centros comunitarios, informó Úrsula Cariño Estrada Lomelí, titular de Salud Municipal de Acuña.

Los ciudadanos pueden acudir a la Unidad Canina, ubicada en la carretera a Santa Eulalia, kilómetro 7, así como a la Unidad Médica “La Esperanza” y a módulos temporales instalados en centros comunitarios, de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 15:00 horas.