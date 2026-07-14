Muere niña de 3 años tras choque entre automóvil y motocicleta en Acuña

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Muere niña de 3 años tras choque entre automóvil y motocicleta en Acuña
    Autoridades acordonaron el cruce del libramiento Emilio Mendoza Cisneros y Real de Mazapil para realizar el peritaje y deslindar responsabilidades. REDES SOCIALES

De manera preliminar, el conductor de un automóvil habría invadido la trayectoria de la motocicleta en la que viajaba la menor junto a sus padres; la Fiscalía investiga el caso

ACUÑA, COAH.- Una niña de tres años murió tras un accidente entre un automóvil y una motocicleta registrado en el cruce del libramiento Emilio Mendoza Cisneros y la calle Real de Mazapil, en Acuña. Sus padres resultaron lesionados y fueron atendidos por cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, la menor viajaba en una motocicleta junto a sus padres cuando ocurrió la colisión. Las primeras indagatorias señalan que un automóvil Ford Focus negro, presuntamente conducido por Carlos Ulises “N”, de 23 años, habría invadido la trayectoria de la unidad de dos ruedas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/vinculan-a-proceso-a-un-adulto-por-presunto-abuso-sexual-infantil-en-piedras-negras-GG22174406

En la motocicleta viajaban Juan, de 26 años, quien conducía, así como Leslie Anahí, de 26 años, madre de la menor. Ambos salieron proyectados tras el impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a los lesionados. La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras que al revisar a la niña determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Tránsito, corporaciones de seguridad y personal de la Agencia de Investigación Criminal acordonaron el área para permitir las diligencias periciales y el levantamiento de indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre la mecánica del accidente. Será el peritaje de la Fiscalía General del Estado el que determine las causas del choque y deslinde las responsabilidades correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Fallecimientos
Menores De Edad

Localizaciones


Acuña

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amenaza trasnacional

Amenaza trasnacional
true

Sam Neill... lecciones para un buen vivir
true

POLITICÓN: Morena apuesta por imponer la narrativa de fraude en la disputa electoral en Coahuila
El fiscal Federico Fernández Montañez informó que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y agencias de seguridad de Estados Unidos.

Capturan en Estados Unidos a presunto feminicida de Silvia; será entregado a Coahuila (video)
Al cierre de junio, la Tercera Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila registró 42 nuevas quejas, para un acumulado de 215 expedientes en el primer semestre del año.

Derechos Humanos acumula 215 quejas en la Región Norte durante el primer semestre de 2026

La FIFA designó a Ismail Elfath como árbitro del Argentina vs Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Su historial con Lionel Messi y la Albiceleste volvió a encender el debate sobre el arbitraje.

¿Otra ‘ayudita’?... Ismail Elfath será el árbitro del Argentina vs. Inglaterra; estuvo presente en dos títulos de Messi
Anteriormente, Cole dijo que las acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa son el comienzo de procesos contra políticos coludidos con el narco.

Ve DEA ‘mortífera conexión’ entre narco y gobierno en México
Entrenamiento con un vehículo no tripulado, en la región de Donbás, al este de Ucrania, en 2025. Los batallones de robots terrestres llevan a cabo ahora miles de misiones cada mes.

Los robots ucranianos revolucionan la guerra terrestre