Muere niña de 3 años tras choque entre automóvil y motocicleta en Acuña

De acuerdo con información preliminar, la menor viajaba en una motocicleta junto a sus padres cuando ocurrió la colisión. Las primeras indagatorias señalan que un automóvil Ford Focus negro, presuntamente conducido por Carlos Ulises “N”, de 23 años, habría invadido la trayectoria de la unidad de dos ruedas.

ACUÑA, COAH.- Una niña de tres años murió tras un accidente entre un automóvil y una motocicleta registrado en el cruce del libramiento Emilio Mendoza Cisneros y la calle Real de Mazapil, en Acuña . Sus padres resultaron lesionados y fueron atendidos por cuerpos de emergencia.

En la motocicleta viajaban Juan, de 26 años, quien conducía, así como Leslie Anahí, de 26 años, madre de la menor. Ambos salieron proyectados tras el impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a los lesionados. La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras que al revisar a la niña determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Tránsito, corporaciones de seguridad y personal de la Agencia de Investigación Criminal acordonaron el área para permitir las diligencias periciales y el levantamiento de indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre la mecánica del accidente. Será el peritaje de la Fiscalía General del Estado el que determine las causas del choque y deslinde las responsabilidades correspondientes.