Vinculan a proceso a un adulto por presunto abuso sexual infantil en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Vinculan a proceso a un adulto por presunto abuso sexual infantil en Piedras Negras
    Un juez de Piedras Negras, Coahuila, vinculó a proceso al imputado tras analizar los datos de prueba presentados durante la audiencia inicial. CORTESÍA

Un juez ordenó prisión preventiva contra José ‘N’, de 65 años, acusado de agredir sexualmente a su nieta en la colonia Año 2000, en Piedras Negras

José “N”, de 65 años, fue vinculado a proceso y permanecerá en el Centro Penitenciario de Piedras Negras por su probable responsabilidad en un delito sexual cometido contra una menor de edad.

La medida fue dictada durante la audiencia inicial, luego de que el juez consideró suficientes los datos de prueba presentados para continuar el procedimiento penal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/buscan-a-hombre-acusado-de-violencia-violacion-y-privacion-de-la-libertad-en-piedras-negras-DD22031460

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía, informó que el hombre es señalado por presuntamente agredir sexualmente a su nieta en un domicilio de la colonia Año 2000, en Piedras Negras.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá recluido mientras continúa la investigación.

El juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Al concluir este periodo, se determinará la siguiente etapa del proceso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/denuncian-a-ex-policia-por-presunto-abuso-sexual-en-piedras-negras-GA20644839

Rodríguez Ríos indicó que el delito investigado es considerado grave por la legislación penal de Coahuila y señaló como agravante que la víctima es menor de edad.

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