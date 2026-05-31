Salva a su hermano tras intentar quitarese la vida dentro de su domicilio en Acuña

El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre el callejón Francisco Sarabia, donde una familia vivió momentos de angustia al percatarse de que uno de sus integrantes se encontraba en una situación que ponía en riesgo su vida.

ACUÑA, COAH.- Una situación de emergencia movilizó a socorristas durante la noche del sábado en la colonia Aeropuerto, luego de que un hombre de 38 años fuera auxiliado por sus propios familiares tras un intento de suicidio ocurrido al interior de una vivienda, en Acuña .

Según la información disponible, Jesús “N”, de 38 años, atravesaba un estado de alteración cuando ocurrió el incidente. La intervención inmediata de sus familiares resultó determinante para evitar un desenlace fatal.

Entre las personas que participaron en el auxilio destacó su hermano menor, quien actuó de forma inmediata al detectar lo que ocurría. Gracias a su reacción, logró poner a salvo al hombre antes de que la situación escalara a consecuencias irreversibles.

Tras lo sucedido, se solicitó apoyo a los servicios de emergencia, por lo que elementos de la Cruz Roja se trasladaron hasta la vivienda para brindar asistencia y valorar el estado físico del afectado.

A su llegada, los paramédicos intentaron prestar atención prehospitalaria y recomendaron que el hombre fuera trasladado a una institución médica para una revisión más completa. No obstante, el afectado decidió no aceptar la ayuda ofrecida por los socorristas.

Debido a su negativa, tampoco fue llevado a algún hospital de la ciudad, por lo que permaneció en el inmueble donde ocurrieron los hechos.

La movilización de los cuerpos de auxilio concluyó una vez que se confirmó que el hombre permanecería acompañado por sus familiares, quienes asumieron su cuidado y vigilancia durante el resto de la noche.

(Con información de medios locales)