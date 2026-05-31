Salva a su hermano tras intentar quitarese la vida dentro de su domicilio en Acuña

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Acuña
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    Salva a su hermano tras intentar quitarese la vida dentro de su domicilio en Acuña
    La rápida intervención de un joven permitió salvar la vida de su hermano de 38 años durante un incidente registrado la noche del sábado en una vivienda de la colonia Aeropuerto, en el municipio de Acuña. ARCHIVO

Pese a la llegada de paramédicos al lugar, el hombre rechazó recibir atención médica y decidió permanecer en su vivienda acompañado por sus familiares

ACUÑA, COAH.- Una situación de emergencia movilizó a socorristas durante la noche del sábado en la colonia Aeropuerto, luego de que un hombre de 38 años fuera auxiliado por sus propios familiares tras un intento de suicidio ocurrido al interior de una vivienda, en Acuña.

El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre el callejón Francisco Sarabia, donde una familia vivió momentos de angustia al percatarse de que uno de sus integrantes se encontraba en una situación que ponía en riesgo su vida.

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Según la información disponible, Jesús “N”, de 38 años, atravesaba un estado de alteración cuando ocurrió el incidente. La intervención inmediata de sus familiares resultó determinante para evitar un desenlace fatal.

Entre las personas que participaron en el auxilio destacó su hermano menor, quien actuó de forma inmediata al detectar lo que ocurría. Gracias a su reacción, logró poner a salvo al hombre antes de que la situación escalara a consecuencias irreversibles.

Tras lo sucedido, se solicitó apoyo a los servicios de emergencia, por lo que elementos de la Cruz Roja se trasladaron hasta la vivienda para brindar asistencia y valorar el estado físico del afectado.

A su llegada, los paramédicos intentaron prestar atención prehospitalaria y recomendaron que el hombre fuera trasladado a una institución médica para una revisión más completa. No obstante, el afectado decidió no aceptar la ayuda ofrecida por los socorristas.

Debido a su negativa, tampoco fue llevado a algún hospital de la ciudad, por lo que permaneció en el inmueble donde ocurrieron los hechos.

La movilización de los cuerpos de auxilio concluyó una vez que se confirmó que el hombre permanecería acompañado por sus familiares, quienes asumieron su cuidado y vigilancia durante el resto de la noche.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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