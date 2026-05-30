Exobreros afirman impedirán retiro de equipo de AHMSA

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    Exobreros afirman impedirán retiro de equipo de AHMSA
    Entre los bienes cuya recuperación fue autorizada se encuentran equipos utilizados para procesos administrativos y de control dentro de la acerera. ARCHIVO
    Exobreros afirman impedirán retiro de equipo de AHMSA
    Los accesos a las instalaciones permanecen bajo observación de integrantes del movimiento de resistencia ante posibles maniobras relacionadas con bienes de la empresa. ARCHIVO

Integrantes del movimiento de resistencia aseguran que impedirán la salida de bienes autorizada por resoluciones judiciales mientras no exista certeza sobre la venta de la siderúrgica

MONCLOVA, COAH.- Exobreros del movimiento de resistencia de Altos Hornos de México advirtieron que impedirán la salida de equipos de cómputo y montacargas de las plantas siderúrgicas, pese a que existen resoluciones judiciales que autorizan la devolución de bienes a empresas proveedoras que acreditaron su propiedad.

Ervey Valenzuela, integrante del movimiento, señaló que los trabajadores mantienen vigilancia permanente en los accesos de la empresa y aseguró que existe preocupación por el retiro de activos que consideran indispensables para una eventual reactivación de la acerera.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/retiran-maquinaria-caterpillar-de-la-mina-de-hercules-exobreros-denuncian-desmantelamiento-de-activos-de-ahmsa-GG21052747

PREOCUPA RETIRO DE ACTIVOS

Lo anterior surge luego de que un juzgado federal autorizó a Dell Leasing México recuperar mil 592 equipos tecnológicos valuados en más de 21 millones de pesos, entre computadoras, laptops, impresoras, monitores y escáneres que permanecían dentro de las instalaciones de AHMSA bajo contratos de arrendamiento celebrados entre 2017 y 2019.

Valenzuela afirmó que los exobreros observan con inquietud que, después de más de tres años del conflicto de la empresa, diversos proveedores estén recuperando maquinaria y equipo mediante resoluciones judiciales.

“Es un rotundo no. Si empiezan a sacar montacargas y centros de cómputo le están cortando las venas al corazón de Altos Hornos de México. Si hablan de una posible reactivación, ¿cómo la van a reactivar sin esos equipos?”, expresó.

$!La siderúrgica llegó a ser uno de los principales motores industriales de la Región Centro y fuente de empleo para miles de familias.
La siderúrgica llegó a ser uno de los principales motores industriales de la Región Centro y fuente de empleo para miles de familias. ARCHIVO

Indicó que en la mina de Hércules ya se realiza el retiro de maquinaria propiedad de Caterpillar por orden judicial y advirtió que en Monclova existe la intención de recuperar equipos pertenecientes a Dell Leasing México y Bravo Montacargas.

MANTENDRÁN VIGILANCIA

El representante de la resistencia sostuvo que la jueza federal que ha emitido las resoluciones está atendiendo los procedimientos legales correspondientes, pero consideró que no se está tomando en cuenta la situación que enfrentan miles de trabajadores que permanecen sin recibir el pago de sus prestaciones e indemnizaciones.

Asimismo, señaló que los integrantes del movimiento permanecerán en las puertas de acceso de las plantas 1 y 2 para impedir cualquier maniobra de extracción de bienes mientras no exista certeza sobre la venta de la empresa.

$!La incertidumbre sobre el futuro de AHMSA mantiene la atención de trabajadores y exobreros que esperan una definición sobre el destino de la compañía.
La incertidumbre sobre el futuro de AHMSA mantiene la atención de trabajadores y exobreros que esperan una definición sobre el destino de la compañía. ARCHIVO

Valenzuela también manifestó preocupación por la posibilidad de que se utilice la fuerza pública para ejecutar las resoluciones judiciales, como ocurrió anteriormente durante el retiro de montacargas en instalaciones de AHMSA.

“Si ya esperaron tres años y medio, que esperen a que se concrete la venta. Una vez garantizada, que retiren los equipos que les correspondan, pero no antes”, declaró.

LLAMAN A LA UNIDAD

Además, responsabilizó públicamente a Bravo Montacargas y a Dell Leasing México de cualquier situación que pudiera derivarse en caso de un nuevo enfrentamiento entre trabajadores y autoridades durante la ejecución de los fallos judiciales.

Finalmente, hizo un llamado a toda la clase obrera de la Región Centro para mantenerse unida y acudir en apoyo del movimiento cuando se requiera, al señalar que la defensa de los activos de AHMSA busca proteger los intereses de las más de 14 mil familias afectadas por la crisis de la siderúrgica.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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